«Обезглавливающий удар». Слова Путина о «красной линии» назвали сигналом Вашингтону

«Сейчас формальное вступление Украины в НАТО практически не возможно, поскольку по Вашингтонскому договору для этого нужно согласие всех стран-членов Альянса. Плюс парламенты этих стран должны будут ратифицировать вступление Украины. А такого консенсуса сейчас не существует. Про это и говорил Путин, что сейчас «нет», а потом ситуация может поменяться», - пояснил Фельгенгауэр.

В ходе интервью на телеканале «Россия 1» Владимир Путин предложил представить, что Украина станет членом НАТО. «Подлетное время от Харькова и от Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?» - задал вопрос президент России.

«Здесь речь идет о так называемом "обезглавливающем ударе". Это то, о чем наш Генштаб все уши прожужжал Кремлю еще с конца 1970-х годов. Тогда был ракетный кризис из-за развертывания в Европе американских крылатых ракет наземного базирования. Полагали, что эти ракеты установлены для того, чтобы уничтожить советское руководство, которое не успеет улететь, не спасется от них даже в бункере, и с этого начнется война. Об этом говорил сейчас и Путин. О том, что в Польше и Румынии, где развернуты системы ПРО, могут быть ракеты, что американцы отрицают. Их подлетное время итак короткое, а если переместить их в Харьков или Донбасс, то подлетное время к Москве и Сочи сократится. Потому что Сочи – такая же цель, как Москва, поскольку Путин проводит там половину года, и это вторая столица. Военные рассказывают президенту России, что там строят систему для его убийства и что он не сможет спрятаться. В 1980-е годы это привело к резкому обострению в Европе и почти к войне», - отметил военный эксперт.

По его словам, с размещением американских ракет на Украине может возникнуть реальная опасность «обезглавливающего удара», угрожающего уничтожением с одного выстрела всего высшего руководства России.

«Всегда и сейчас были серьезные опасения. Тем более, что американцы создают гиперзвуковые ракеты средней дальности морского, наземного и воздушного базирования. В ближайшие 2-3 года их развернут, и подлетное время станет еще меньше. Поэтому, если американские базы появятся в Харькове, Сумах, Полтаве или Мариуполе и Донбассе с нацеливанием на Сочи, это будет ближе, чем Румыния или Польша. Это создает вероятность "обезглавливающего удара". Первым же выстрелом могут быть уничтожены не только президент, но и все военно-политическое руководство. Это создает угрозу начальству, а начальство это не любит», - отметил Фельгенгауэр.

При этом он считает, что слова Путина - это, прежде всего, сигнал Вашингтону, а не Киеву.

«Байден (президент США Джо Байден – прим. НСН) приехал в Европу с основополагающим стремлением, что «America is back», «Мы вернулись». А Путин сказал в ответ, что мы тоже вернулись. Все вернулись туда, где были в 1979 году, на вершину Холодной войны», - заключил собеседник НСН.