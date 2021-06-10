«Красная линия» и «нацистский» закон. Путин заступился за русских на Украине
Президент России за неделю до встречи с коллегой из США Джо Байденом дал большое интервью, целиком посвященное Украине. Есть основания полагать, что это неслучайно
Интервью президента России Владимира Путина в программе на телеканале «Россия 1» было целиком посвящено Украине. Оно вышло ровно за неделю до долгожданной встречи российского главы с президентом США Джо Байденом в Женеве, что дает основания полагать, что «украинский вопрос» может стать одной из тем обсуждения двух лидеров. Центральными темами интервью можно назвать две: реакция Путина на законопроект о коренных и некоренных народах Украины, который, по его оценке, дискриминирует русских и нарушает нормы международного права, а также возможное вступление Украины в НАТО.
Что касается первого вопроса, Путин заявил, что попытка Киева разделить жителей Украины на коренные и некоренные народы напоминает ему идеи нацистской Германии. По его словам, это мощный и очень серьезный удар по русскому народу. Президент России считает, что Украина появилась как «порождение советского периода», а реализация идеи Киева «вынудит сотни тысяч или миллионы людей на Украине уехать или переписать свою национальность».
«Эта инициатива затронет и русских, но помимо них еще и другие народности. Это абсолютно неприемлемо и не соответствует никаким нормам международного гуманитарного права, но смею предположить, что никакой реакции и не будет», - сказал президент.
Путин заметил, что дискриминация по языку и «по другим составляющим нормальной жизни человека» приведет к тому, что сотни тысяч, а может быть, даже миллионы вынуждены будут «либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому». Он также заявил, что подумает о подготовке к публикации отдельной статьи, касающейся истории русских на Украине.
Согласно определению, которое содержится в законопроекте, русские на Украине не смогут считаться коренным народом. А значит, например, им не будет разрешено создавать свои учреждения образования, обучаться на родном языке, создавать свои средства массовой̆ информации. Также они не получат право финансирования своих представительских органов из госбюджета.
В парламенте России не оставили законопроект без внимания. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал новый законопроект.
«О недопустимости такого закона надо говорить не только в ПАСЕ, но и в Комитете министров Совета Европы, и в ОБСЕ. Не только России, но и Венгрии, Польше, Греции не должно быть безразлично положение их соплеменников на националистической Украине», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Как уже было сказано выше, еще одной важной темой интервью был вопрос о планах Украины по вступлению в НАТО. Путин предложил представить, что Украина станет членом альянса.
«Подлетное время от Харькова и от Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет? Если взять то, что являлось бы опасным и неприемлемым для Штатов - размещение наших ракет на Кубе. Подлетное время до Вашингтона - 15 минут. А чтобы подлетное время сократилось до 7-10 минут, наши ракеты надо было бы разместить на южной границе Канады или на северной границе Мексики. Это для США красные линии или нет?», - задался вопросом Путин.
Путин заявил, что не верит, будто американцы отказались от мысли принять Украину в НАТО - не сейчас, так позже.
Впрочем, военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» считает, что Украина пока не готова присоединиться к альянсу с военной точки зрения.
«Украинская армия – это вооруженные силы очень бедной страны, которая старательно проедала свои промышленные запасы времен СССР, свои запасы вооружения и военной техники. Это армия, которая была полна прапорщиков, некоторые из которых носили генеральские лампасы. Это не армия страны НАТО. Стандарты НАТО – это не просто "самое понтовое, и всё". Это целая система внутреннего взаимодействия, обменом разведданными, прохождением команд, управлением и так далее. При чем тут Украина и при чем тут НАТО? Пан Хомчак яростно выдает желаемое за действительное», - сказал Норин.
Эксперт заметил, что украинские командные системы несовместимы с натовскими.
«Это попытка вставить зарядку от Android в Apple», - заключил Норин.
А член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подвел итоги двух лет «президенства» Зеленского.
«В период предвыборной кампании он говорил правильные вещи, начинал с правильных действий, а потом скатился в дремучий украинский национализм. По-моему, он пытается возглавить украинских националистов и делать больше, чем даже они мечтали», - считает российский сенатор.
По мнению Цекова, некоторые заявления Зеленского, например, в отношении русского языка на Украине вызывают только негодование.
«Вопиющими стали заявления, касающиеся Великой Отечественной войны (Зеленский в частности заявлял о причастности СССР к началу Второй мировой войны – НСН). Без негодования их воспринимать сложно, так же как вранье в отношении статуса русского языка, объективного положения русского языка на Украине. Русскоязычный человек начал осуществлять в жестком варианте политику насильственной украинизации. При этом заявляет, что русскому языку ничто не угрожает. Его вранье по поводу Крыма. Например, о нарушении прав человека в Крыму – это чистейшее вранье», - отметил Сергей Цеков.
Переговоры Путина и Байдена пройдут 16 июня в Женеве. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
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