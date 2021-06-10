«Красная линия» и «нацистский» закон. Путин заступился за русских на Украине

Как уже было сказано выше, еще одной важной темой интервью был вопрос о планах Украины по вступлению в НАТО. Путин предложил представить, что Украина станет членом альянса.

«Подлетное время от Харькова и от Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет? Если взять то, что являлось бы опасным и неприемлемым для Штатов - размещение наших ракет на Кубе. Подлетное время до Вашингтона - 15 минут. А чтобы подлетное время сократилось до 7-10 минут, наши ракеты надо было бы разместить на южной границе Канады или на северной границе Мексики. Это для США красные линии или нет?», - задался вопросом Путин.

Путин заявил, что не верит, будто американцы отказались от мысли принять Украину в НАТО - не сейчас, так позже.

Впрочем, военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» считает, что Украина пока не готова присоединиться к альянсу с военной точки зрения.

«Украинская армия – это вооруженные силы очень бедной страны, которая старательно проедала свои промышленные запасы времен СССР, свои запасы вооружения и военной техники. Это армия, которая была полна прапорщиков, некоторые из которых носили генеральские лампасы. Это не армия страны НАТО. Стандарты НАТО – это не просто "самое понтовое, и всё". Это целая система внутреннего взаимодействия, обменом разведданными, прохождением команд, управлением и так далее. При чем тут Украина и при чем тут НАТО? Пан Хомчак яростно выдает желаемое за действительное», - сказал Норин.