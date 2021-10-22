Casus belli: Провокации НАТО до войны доведут
В Академии военных наук призвали жёстко ответить на заявления о применении оружия против России.
Призывы к НАТО применить оружие для демонстрации силы России можно рассматривать в качестве формального повода для объявления войны, и жёстко отвечать на них. Такую оценку Telegram-каналу «Радиоточка НСН» дал политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.
«Этот призыв я приравниваю к casus belli. Он звучит так: «Сбейте российский самолёт, потопите российское судно и посмотрите, что из этого выйдет. То есть, продемонстрируйте, что вы можете напасть на РФ». Блок НАТО всё время должен подтверждать войной и кровью свою значимость. Тогда его можно распускать, раз он выполняет не заявленную оборонительную функцию, а наступательную. Необходимо реагировать, когда нам предлагают маленькую победоносную войну. На дипломатическом уровне потребовать разъяснений. Кроме того, должны прозвучать извинения с той стороны», - отметил эксперт.
Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что блок НАТО должен продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости. «Никто не может рассматривать возможность нападения на партнеров альянса в странах Балтии и Черном море», — подчеркнула она, обвинила РФ в нарушении воздушного пространства этих государств,
Сергей Судаков оценивает нынешние отношения России и НАТО как наихудшие за последние 20 лет.
«Сейчас страны НАТО ведут себя крайне агрессивно, уже прозвучало такое количество заявлений и совершено столько провокаций, что мы близки, как никогда, к настоящему конфликту. Часы Судного дня Чикагского университета, которые отмеряют время до ядерной войны, показывают сейчас 100 секунд до полуночи. Это самое близкое положение стрелок часов за всю их историю. Я не хочу произносить суровое слово «война», но полагаю, что спровоцированные спорадические конфликты могут привести к серьёзному противостоянию», - подчеркнул политолог.
Он не исключает, что в Европе могут найтись такие государства - провокаторы, но им придётся неизбежно расплачиваться за это:
«В малых странах Европы найдутся силы, которые готовы будут на себя взять такую функцию для разжигания конфликта в расчёте получить за это вознаграждение. Однако в случае большой войны удар придётся принимать всем зачинщикам, пострадают, прежде всего, приграничные государства, поэтому им не следует вести линию, которая может повлиять на их благополучие».
Сергей Судаков также отмечает, что на сегодня правосудие Запада сводится к одной формуле – презумпция виновности России.
«У НАТО, большого западного мира, что бы ни происходило, всегда виновата Россия. Дальнейшее продолжение в том же духе означает смерть всей системы международных отношений. Раз нет справедливости, закона, правосудия, то, конечно, нам надо выстраивать свою линию. Например, Евразийский суд по правам человека был бы неплохим ответом Западу», - подчеркнул политолог.
Россия неоднократно заявляла, что у нее нет агрессивных планов в отношении каких-либо стран. Все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами, без нарушения границ.
При этом у российских границ отмечается беспрецедентная активность НАТО. Североатлантический альянс регулярно проводит учения и имитирует бои с российской армией.
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