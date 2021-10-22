Casus belli: Провокации НАТО до войны доведут

Призывы к НАТО применить оружие для демонстрации силы России можно рассматривать в качестве формального повода для объявления войны, и жёстко отвечать на них. Такую оценку Telegram-каналу «Радиоточка НСН» дал политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

«Этот призыв я приравниваю к casus belli. Он звучит так: «Сбейте российский самолёт, потопите российское судно и посмотрите, что из этого выйдет. То есть, продемонстрируйте, что вы можете напасть на РФ». Блок НАТО всё время должен подтверждать войной и кровью свою значимость. Тогда его можно распускать, раз он выполняет не заявленную оборонительную функцию, а наступательную. Необходимо реагировать, когда нам предлагают маленькую победоносную войну. На дипломатическом уровне потребовать разъяснений. Кроме того, должны прозвучать извинения с той стороны», - отметил эксперт.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что блок НАТО должен продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости. «Никто не может рассматривать возможность нападения на партнеров альянса в странах Балтии и Черном море», — подчеркнула она, обвинила РФ в нарушении воздушного пространства этих государств,