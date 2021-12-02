Захарова: Вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что втягивание Украины в военную орбиту НАТО и стремление превратить её в плацдарм противостояния с Россией могут привести к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
По её словам, прошедшая в Латвии встреча глав МИД стран-членов НАТО, где одной из главных тем стала «возможная агрессия» Москвы в отношении Киева, «в очередной раз продемонстрировала зацикленность альянса на борьбе с мнимыми угрозами».
Захарова отметила, что Россию вновь обвинили в якобы подозрительной активности «у натовских границ», однако это именно альянс приблизился к российским границам, где наращивает свою военную инфраструктуру.
«Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, – «красная линия», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Захарова добавил, что исправить сложившуюся ситуацию можно только совместной разработкой долгосрочных договоренностей, которые будут исключать любое продвижение НАТО на восток.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил НАТО в настойчивом продвижении к российским границам, сообщает «Свободная пресса».
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