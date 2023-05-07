«Хлопнуть всех целиком!» Отставной сотрудник ФСБ призвал выкорчевывать украинскую агентуру
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов считает, что украинские спецслужбы оказались в отчаянном положении и ведут себя агрессивно. Важно искоренять агентуру полностью.
ФСБ в рамках совместной операции с МВД РФ пресекли попытку диверсии украинской разведки, которая планировалась с применением дронов на аэродром в Ивановской области. Целями беспилотников должны били стать самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России 7 мая.
Сотрудники российских спецслужб выявили диверсионную группу (ДРГ) на территории страны, которой руководили украинские агенты ГУР минобороны Украины. По плану диверсантам должны были доставить легкомоторным самолетом из Черниговской области самодельные взрывные устройства.
Пилот, а также члены завербованные члены ДРГ задержаны в Тульской области после посадки самолета в момент передачи средств поражения, отмечается в сообщении ФСБ.
Диверсанты в ночь на воскресенье подожгли релейные шкафы на железной дороге под Магнитогорском Челябинской области, сообщает Shot.
Отмечается, что поджог произошел около полуночи в двадцати километрах от Магнитогорска - на перегоне Супряк – Цемзавод.
Представители экстренных служб, выехав на место, установили, что у горящих шкафов сломаны замки, сами шкафы вскрыты.
Несколько десятков диверсантов 5 мая пытались прорваться в Брянскую область со стороны Украины, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации издания, попытка проникновения произошла в Стародубском районе около 16:00. Рядом с селом Демьянки диверсантов встретили российские военные и отогнали их обратно.
Отмечается, что в районе объявили тревогу и выставили блокпосты.
Украинские спецслужбы продолжат пытаться устроить диверсии на территории России, поскольку «прижаты к стенке», заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
«Думаю, таких групп у нас будет немало. Украинские спецслужбы ведут себя беспардонно, поскольку оказались в отчаянном положении, - вся зарубежная помощь будет идти в зависимости от того, насколько эффективно Украина ведет боевые действия... Таких попыток может быть сколько угодно... Это не только этнические украинцы, которые сюда приезжают, у нас своих маргиналов достаточно... Очень важно выкорчевывать эту агентуру полностью, потому что нельзя ни в коем случае оставлять на свободе людей, которые могут нанести ущерб. Поэтому, наверняка они хлопнули всех целиком», - сказал Михайлов.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов говорил, что Киев готовит серию отвлекающих маневров перед началом основного контрнаступления в Запорожской области. По его мнению, отвлекающими маневрами могут быть атаки диверсантов на территорию России и попытка ВСУ переправиться через Днепр в Херсонской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru