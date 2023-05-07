«Хлопнуть всех целиком!» Отставной сотрудник ФСБ призвал выкорчевывать украинскую агентуру

Сотрудники российских спецслужб выявили диверсионную группу (ДРГ) на территории страны, которой руководили украинские агенты ГУР минобороны Украины. По плану диверсантам должны были доставить легкомоторным самолетом из Черниговской области самодельные взрывные устройства.

Пилот, а также члены завербованные члены ДРГ задержаны в Тульской области после посадки самолета в момент передачи средств поражения, отмечается в сообщении ФСБ.





Диверсанты в ночь на воскресенье подожгли релейные шкафы на железной дороге под Магнитогорском Челябинской области, сообщает Shot.

Отмечается, что поджог произошел около полуночи в двадцати километрах от Магнитогорска - на перегоне Супряк – Цемзавод.

Представители экстренных служб, выехав на место, установили, что у горящих шкафов сломаны замки, сами шкафы вскрыты.