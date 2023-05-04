Диверсии и «ядерный взрыв»: Украина стягивает войска к Приднестровью
Военные эксперты сообщают, что ВСУ могут пойти на Приднестровье уже с 9 по 15 мая, их целью станет крупнейший склад боеприпасов в Европе в селе Колбасна.
Украинские военные стягивают составы с техникой, артиллерийскими орудиями и боеприпасами, в том числе с самоходными гаубицами, в сторону Приднестровья, сообщает «Русская Весна». Также армия Украины перебрасывает в регион личный состав ВСУ.
Накануне военные корреспонденты уже писали о том, что тысячи украинских военных были переброшены в Одесскую область для последующего вторжения в ПМР. По данным портала, ВСУ могут пойти на Приднестровье уже с 9 по 15 мая, их главная цель – крупнейший склад боеприпасов в Европе в селе Колбасна.
Отмечается, что пойти в наступление на этом направлении украинская армия также может для отвлечения российских войск.
Так, экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН заявил, что склоняется к версии, что подобные слухи Киев распространяет, чтобы отвлечь Россию от основного фронта боевых действий.
«Может быть, это какой-то отвлекающий маневр. Обычно подобные операции и диверсии готовятся в полной тайне», - отметил он.
В связи с этим, по его словам, России не следует превентивно уничтожать крупный склад с боеприпасами в Приднестровье. При этом он допустил, что Киев может решиться на атаку, отметив, что для провокации не нужны большие силы.
«Колбасна, по сути, стоит непосредственно на границе с Украиной, гарнизон охраны там небольшой, особо крупных группировок войск там нет. Все будет зависеть от того, как среагирует правительство и народ Приднестровья, наши миротворцы, которые там находятся, а также – как мы отреагируем на это», - предупредил собеседник НСН.
Со своей стороны, эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков сказал НСН, что российский склад оружия в Приднестровье хранит боеприпасы со времен Второй мировой войны, и мощность детонации снарядов будет сопоставима с ядерным взрывом.
«В Колбасне огромный склад оружия, он считается едва ли не самым большим арсеналом в мире. Там огромное количество боеприпасов, причем со Второй мировой войны. Когда ученые подсчитывали, что будет, если все это взорвать, то мощность будет сопоставима с тактическим ядерным взрывом. Поэтому взрывать нельзя, отдавать тоже нельзя», - объяснил он.
Для России не составит никакого труда поразить вражеские цели с помощью высокоточных ракет и авиабомб в случае атаки, завил Калмыков. С другой стороны, он напомнил, что Молдавия при таком сценарии никак не будет сопротивляться происходящему.
«Вооруженные силы Молдавии не будут оказывать никакого противодействия, потому что эта страна на стороне Украине. Вопрос в том, как поведет себя в этой ситуации Россия, которая может сорвать эти планы своим дальнобойным оружием и авиацией», - заключил эксперт.
Несмотря на оптимистичные прогнозы отразить возможную атаку Киева, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов говорил в интервью НСН, что при захвате склада ВСУ смогут воевать год без помощи Запада.
«Там гигантские склады, огромное число боеприпасов. Если ВСУ это захватят, то смогут воевать год без всякой помощи Запада. Такая опасность нарастает. Нужны жесткие меры. Если наша разведка обнаружит, что идет движение в сторону Приднестровья, то нужно сосредоточить все удары по переброске этих войск. Там двухтысячный российский контингент, который ничего не сможет сделать, тяжелых вооружений нет. К Украине, безусловно, присоединятся Румыния и Молдавия», - предупредил он.
В конце февраля военные уже всерьез готовились к подобному сценарию от Киева. Минобороны России сообщило о подготовке Украиной провокации в отношении Приднестровья. По данным ведомства, предлогом для вторжения в ПМР должна была стать инсценировка нападения российских войска с территории Приднестровья.
Президент Украины Владимир Зеленский тогда отверг подобные планы, пояснив, что считает Приднестровье территорией Молдовы и уважает территориальную целостность этой страны.
Бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович говорил, что Украина может захватить Приднестровье за три дня. При этом он отметил, что Киев «может помочь» только по решению молдавских властей.
В МИД РФ предупреждали, что любые действия, угрожающие военнослужащим Оперативной группы российских войск и военных складов в Колбасне будут рассматриваться, «как нападение на Россию».
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