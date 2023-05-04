Диверсии и «ядерный взрыв»: Украина стягивает войска к Приднестровью

Украинские военные стягивают составы с техникой, артиллерийскими орудиями и боеприпасами, в том числе с самоходными гаубицами, в сторону Приднестровья, сообщает «Русская Весна». Также армия Украины перебрасывает в регион личный состав ВСУ.

Накануне военные корреспонденты уже писали о том, что тысячи украинских военных были переброшены в Одесскую область для последующего вторжения в ПМР. По данным портала, ВСУ могут пойти на Приднестровье уже с 9 по 15 мая, их главная цель – крупнейший склад боеприпасов в Европе в селе Колбасна.

Отмечается, что пойти в наступление на этом направлении украинская армия также может для отвлечения российских войск.

Так, экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН заявил, что склоняется к версии, что подобные слухи Киев распространяет, чтобы отвлечь Россию от основного фронта боевых действий.