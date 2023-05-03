«Будут огрызаться!»: Генерал ФСБ объяснил «отчаянием» попытки терактов в Крыму

«Думаю, таких групп у нас будет немало. Украинские спецслужбы ведут себя беспардонно, поскольку оказались в отчаянном положении, - вся зарубежная помощь будет идти в зависимости от того, насколько эффективно Украина ведет боевые действия. Если судить по изъятому арсеналу, мы понимаем, что у этой группы были далеко идущие планы, они ставили перед собой сверхзадачу по Станиславскому. Таких попыток может быть сколько угодно. Они отвязанные ребята, им ничего не остается делать, потому что они прижаты к стенке, теперь они будут огрызаться и создавать нам много проблем», - сказал Михайлов.

По его словам, опасность представляют не только агенты, но и националисты с российскими маргиналами.

«Это серьезная проблема, поскольку на территории России большое количество не только агентуры, но и людей, склонных к совершению таких преступлений. Это не только этнические украинцы, которые сюда приезжают, у нас своих маргиналов достаточно. Это не только спецслужбы, не надо сбрасывать со счетов националистические мерзопакостные организации типа "Азова" (признан в России террористической организацией и запрещен - прим. НСН), и всякое чмо, которое нагнетает обстановку вокруг России как таковой, русского языка и прочего», - пояснил генерал.

При этом Михайлов похвалил ФСБ за проведенную операцию, высказав мнение, что по ее итогам «хлопнули всех».