«Будут огрызаться!»: Генерал ФСБ объяснил «отчаянием» попытки терактов в Крыму
Запад поставил украинские спецслужбы в отчаянное положение, при этом не менее опасны националисты и российские маргиналы, сказал в эфире НСН Александр Михайлов.
Украинские спецслужбы продолжат пытаться устроить диверсии на территории России, поскольку «прижаты к стенке», заявил в интервью НСН генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
В ФСБ России ранее сообщили о предотвращении покушений на главу Крыма, спикера парламента региона и мэра Ялты. Сообщается, что покушения и теракты на территории региона готовила агентурная группа, в которую входили граждане Украины, России и Болгарии, а канал контрабандных поставок взрывчатых веществ из Болгарии проходил через Турцию и Грузию. У задержанных обнаружены 5 готовых к применению бомб, электродетонаторы, радиоуправляемые механизмы, трекеры для слежки.
«Думаю, таких групп у нас будет немало. Украинские спецслужбы ведут себя беспардонно, поскольку оказались в отчаянном положении, - вся зарубежная помощь будет идти в зависимости от того, насколько эффективно Украина ведет боевые действия. Если судить по изъятому арсеналу, мы понимаем, что у этой группы были далеко идущие планы, они ставили перед собой сверхзадачу по Станиславскому. Таких попыток может быть сколько угодно. Они отвязанные ребята, им ничего не остается делать, потому что они прижаты к стенке, теперь они будут огрызаться и создавать нам много проблем», - сказал Михайлов.
По его словам, опасность представляют не только агенты, но и националисты с российскими маргиналами.
«Это серьезная проблема, поскольку на территории России большое количество не только агентуры, но и людей, склонных к совершению таких преступлений. Это не только этнические украинцы, которые сюда приезжают, у нас своих маргиналов достаточно. Это не только спецслужбы, не надо сбрасывать со счетов националистические мерзопакостные организации типа "Азова" (признан в России террористической организацией и запрещен - прим. НСН), и всякое чмо, которое нагнетает обстановку вокруг России как таковой, русского языка и прочего», - пояснил генерал.
При этом Михайлов похвалил ФСБ за проведенную операцию, высказав мнение, что по ее итогам «хлопнули всех».
«Для того, чтобы что-то раскрыть, надо за что-то зацепиться. Все спецслужбы работают от замысла противника и выходят на те угрозы, которые реально существуют на территории РФ. Все зависит от того, на каком этапе поступила информация, а дальше уже дело техники. Очень важно выкорчевывать эту агентуру полностью, потому что нельзя ни в коем случае оставлять на свободе людей, которые могут нанести ущерб. Поэтому, наверняка они хлопнули всех целиком», - заключил собеседник НСН.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее назвал «бредом неуверенности» заявления президента Украины о планах вернуть под контроль Крым.
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