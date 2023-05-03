Песков: решение о запрете дронов на День Победы могут принимать только спецслужбы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обеспечением безопасности во время празднования Дня Победы занимаются спецслужбы, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос о возможности запрета на использование дронов на 9 мая он указал, что в Кремле не могут «квалифицированно поддерживать или не поддерживать какие-то рекомендации».
«Это могут и должны делать наши специальные службы, именно они занимаются обеспечиванием безопасности и охраной правопорядка, это целиком и полностью их прерогатива», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что российские спецслужбы делают всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность и не допустить провокаций и диверсий на 9 Мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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