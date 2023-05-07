ФСБ пресекла попытку атаки дронами на военный аэродром в Ивановской области

ФСБ в рамках совместной операции с МВД РФ пресекли попытку диверсии украинской разведки, которая планировалась с применением дронов на аэродром в Ивановской области. Целями беспилотников должны били стать самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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Сотрудники российских спецслужб выявлили диверсионную группу (ДРГ) на территории страны, которой руководили украинские агенты ГУР минобороны Украины. По плану диверсантам должны были доставить легкомоторным самолетом из Черниговской области самодельные взрывные устройства.

Пилот, а также члены завербованные члены ДРГ задержаны в Тульской области после посадки самолета в момент передачи средств поражения, отмечается в сообщении ФСБ.

Ранее Shot сообщил, что диверсанты в ночь на воскресенье подожгли релейные шкафы на железной дороге под Магнитогорском Челябинской области.

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ТЕГИ:Ивановская ОбластьАтакаДроныФСБ

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