«Будет жарко!»: Перед контрнаступлением ВСУ нацелились на российские объекты в тылу
В Краснодарском крае горит топливный резервуар, а в Брянской области дважды подорвали железную дорогу. На Украине вновь объявили воздушную тревогу после ряда взрывов.
На фоне ожидаемого контрнаступления украинских сил активизируются действия сторон и в тылу. Военные эксперты отмечают, что Киев будет предпринимать попытки атаковать логистические объекты, перекрыть снабжение и уничтожить топливные запасы.
Так, рано утром 3 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в Темрюкском районе.
«Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», - написал он в Telegram-канале.
Причины ЧП не называются.
2 мая локомотив и 20 грузовых вагонов во вторник сошли с рельсов в Брянской области в результате срабатывания взрывного устройства. Инцидент стал вторым подрывом железнодорожных путей в регионе за последние два дня. Днем ранее с рейсов сошли локомотив и семь вагонов.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что инцидент произошел на однопутном перегоне Снежетьская - Белые Берега, сработало неустановленное взрывное устройство. Транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего, никто не пострадал. По данным Telegram-канала Baza, на железной дороге, предположительно, произошел разлив серы и селитры. Также СМИ писали, что в вагонах были пропан и известь.
1 мая неизвестное взрывное устройство сработало на железной дороге в Унечском районе Брянской области, о пострадавших также не сообщалось.
Также 1 мая уголовное дело о диверсии и незаконном обороте взрывных устройств было возбуждено после подрыва опоры линии электропередачи в Ленинградской области. В ночь на 1 мая была взорвана опора ЛЭП в Сусанинском поселении Гатчинского района. При этом электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры было сохранено.
В конце апреля ФСБ предотвратила диверсию украинских спецслужб на объекте энергосистемы в Керчи. 29 апреля ВСУ атаковали беспилотниками нефтебазу в Севастополе, один из БПЛА до неё долетел: загорелся резервуар с топливом.
На фоне происходящего глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил создать ополчение во всех приграничных регионах России. Он отметил, что украинские диверсионно-разведывательные группы активизировались, вопрос необходимо решать.
А глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что необходимо доверить гражданам, добровольно вступившим в народную дружину, охрану государственной границы.
Экс-министр внутренних дел России, бывший член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Куликов в беседе с НСН объяснил, что деятельность дружинников, по всей вероятности, будет заключаться в контроле ситуации в так называемом ближнем тылу государственной границы.
«У многих россиян живут родственники, например, в Харьковской области, как и у украинцев в Белгороде. Раньше жители приграничных регионов ходили друг к другу в гости, сейчас границы закрыты. Безусловно, такие дружинники должны быть, чтобы соответствующие группы пограничных войск могли своевременно принимать меры по проверке и задержанию нарушителей границы», - рассказал он.
Обеспокоенность выразил и председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. В пресс-центре НСН он заявил, что в России произойдет учащение диверсий и терактов на фоне приближающегося наступления ВСУ.
«И будет жарко одновременно и на фронте, и в тылу. И пока мы не вычистим тылы, мы не будем себя чувствовать спокойно», - предупредил он.
Он отметил, что с 24 февраля прошлого года на территорию России переместилось порядка пяти миллионов беженцев. Липовой выразил уверенность, что среди них есть «засланные казачки».
«Работы у наших спецслужб много, и они работают… Чем дальше, тем больше мы будем возвращаться к опыту Великой Отечественной войны, когда наше население с органами НКВД разоблачало тысячи засланных агентов. Без помощи общества спецслужбы его не обезопасят», - заключил он.
Ситуация усугубляется на фоне предстоящего Дня Победы. Так, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ попытаются омрачить 9 мая и предпримут попытки вернуть «утраченные территории».
По его словам, обстановка в зоне СВО сейчас напряженная, ВСУ скапливают резервы материально-технических средств, формируют ударные группы, готовясь к масштабному контрнаступлению, передает РИА Новости.
Успокоить россиян на фоне обсуждения майских провокаций ранее решил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского лидера заявил, что российские спецслужбы делают всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность и не допустить провокаций и диверсий на 9 Мая.
«Ведётся очень сложная, напряжённая работа», - заметил представитель Кремля.
При этом украинские СМИ сообщают о серии взрывов, которые якобы стали ответом на диверсии и провокации на российских территориях.
Так, власти Черкасской области Украины объявили воздушную тревогу после ряда взрывов. По предварительным данным, взрывы являются следствием работы противовоздушной обороны. В ночь на 3 мая воздушная тревога также была объявлена в восьми других регионах Украины. Минобороны РФ пока не подтверждало данную информацию.
По данным СМИ, взрывы ночью звучали в Киеве, Днепре и Запорожье. В Киеве заявили о налете «Шахидов», все беспилотники были сбиты. Официальной информации из других городов не поступало.
Также появилась информация о взрывах в Черниговской области.
Политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале на фоне «обоюдных ударов» написал, что стороны нацелились на тыловые объекты.
«Наши явно знают, где складированы боеприпасы, где собирается техника, где центры управления. ВСУ бьют по тому, что ярко горит, но мало влияет на нашу боеспособность», - отметил он.
21 апреля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ограниченные удары Украины по российской территории являются приемлемой тактикой ВСУ. По словам Писториуса, для «атакуемой стороны» допустимо входить на территорию противника, в частности, чтобы перерезать пути снабжения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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