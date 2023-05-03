«Будет жарко!»: Перед контрнаступлением ВСУ нацелились на российские объекты в тылу

«У многих россиян живут родственники, например, в Харьковской области, как и у украинцев в Белгороде. Раньше жители приграничных регионов ходили друг к другу в гости, сейчас границы закрыты. Безусловно, такие дружинники должны быть, чтобы соответствующие группы пограничных войск могли своевременно принимать меры по проверке и задержанию нарушителей границы», - рассказал он.

Обеспокоенность выразил и председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. В пресс-центре НСН он заявил, что в России произойдет учащение диверсий и терактов на фоне приближающегося наступления ВСУ.

«И будет жарко одновременно и на фронте, и в тылу. И пока мы не вычистим тылы, мы не будем себя чувствовать спокойно», - предупредил он.

Он отметил, что с 24 февраля прошлого года на территорию России переместилось порядка пяти миллионов беженцев. Липовой выразил уверенность, что среди них есть «засланные казачки».

«Работы у наших спецслужб много, и они работают… Чем дальше, тем больше мы будем возвращаться к опыту Великой Отечественной войны, когда наше население с органами НКВД разоблачало тысячи засланных агентов. Без помощи общества спецслужбы его не обезопасят», - заключил он.

Ситуация усугубляется на фоне предстоящего Дня Победы. Так, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ попытаются омрачить 9 мая и предпримут попытки вернуть «утраченные территории».

По его словам, обстановка в зоне СВО сейчас напряженная, ВСУ скапливают резервы материально-технических средств, формируют ударные группы, готовясь к масштабному контрнаступлению, передает РИА Новости.

Успокоить россиян на фоне обсуждения майских провокаций ранее решил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского лидера заявил, что российские спецслужбы делают всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность и не допустить провокаций и диверсий на 9 Мая.

«Ведётся очень сложная, напряжённая работа», - заметил представитель Кремля.

При этом украинские СМИ сообщают о серии взрывов, которые якобы стали ответом на диверсии и провокации на российских территориях.

Так, власти Черкасской области Украины объявили воздушную тревогу после ряда взрывов. По предварительным данным, взрывы являются следствием работы противовоздушной обороны. В ночь на 3 мая воздушная тревога также была объявлена в восьми других регионах Украины. Минобороны РФ пока не подтверждало данную информацию.