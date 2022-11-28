«Хаос в западном мире»: Байдена обвиняют в затягивании конфликта на Украине

США РАЗОРЯЮТ СРЕДНИЙ КЛАСС

По словам Карлсона, процветание американской экономики всегда зависело от дешевых цен на энергоносители. Их рост, как полагает ведущий, загоняет большинство людей в бедность, но позволяет расширить полномочия правящего класса. Карлсон подчеркнул, что прекращение огня на Украине — единственный способ разрешить эту проблему и вновь опустить цены на сырье. Журналист также обвинил Байдена в игнорировании проблемы.

«Это помогло бы миру и нашему среднему классу. Но администрация Байдена не ищет решения. Наоборот, они изыскивают способы выжать еще несколько долларов из все более беднеющего американского среднего класса», — сказал Карлсон.

В свою очередь обозреватель 19FortyFive Джек Спенсер заявил, что США рискуют повторить судьбу Европы с ее ростом цен на энергоносители, нормированием распределения топлива и деиндустриализацией, если Байден не изменит энергетическую политику. Спенсер считает, что политика Соединенных Штатов и Европы, ограничивающая разработку месторождений нефти, газа и угля, провоцирует рост цен на энергоносители и ведет к полномасштабным кризисам.