«Хаос в западном мире»: Байдена обвиняют в затягивании конфликта на Украине
Цены на энергоресурсы на Западе достигли критической отметки, однако эксперты уверяют, что конфликты для США всегда были достаточно «неплохим бизнесом».
Президент США Джо Байден намеренно затягивает конфликт на Украине ради финансовой выгоды, чем вредит большинству американцев. Об этом рассказал ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг уже признал, что военная и финансовая поддержка Украины дорого обходится жителям западных стран. Однако он указал, что помощь Киеву необходимо увеличить. Между тем США продолжают поставлять все больше вооружений и средств на поддержку украинской экономики.
США РАЗОРЯЮТ СРЕДНИЙ КЛАСС
По словам Карлсона, процветание американской экономики всегда зависело от дешевых цен на энергоносители. Их рост, как полагает ведущий, загоняет большинство людей в бедность, но позволяет расширить полномочия правящего класса. Карлсон подчеркнул, что прекращение огня на Украине — единственный способ разрешить эту проблему и вновь опустить цены на сырье. Журналист также обвинил Байдена в игнорировании проблемы.
«Это помогло бы миру и нашему среднему классу. Но администрация Байдена не ищет решения. Наоборот, они изыскивают способы выжать еще несколько долларов из все более беднеющего американского среднего класса», — сказал Карлсон.
В свою очередь обозреватель 19FortyFive Джек Спенсер заявил, что США рискуют повторить судьбу Европы с ее ростом цен на энергоносители, нормированием распределения топлива и деиндустриализацией, если Байден не изменит энергетическую политику. Спенсер считает, что политика Соединенных Штатов и Европы, ограничивающая разработку месторождений нефти, газа и угля, провоцирует рост цен на энергоносители и ведет к полномасштабным кризисам.
Автор материала выразил мнение о том, что Европа выбрала «зеленую энергетику», проигнорировав запрос граждан на дешевое топливо, и Байден ведет США по аналогичному «ошибочному пути».
«Если он не изменит курс, мы окажемся в таком же, к сожалению, затруднительном положении», — заключил Спенсер.
При этом в Великобритании поддержали обвинения в адрес США в получении огромной прибыли от конфликта на Украине. Читатели британской газеты Daily Mail в комментариях отметили, что действия администрации Белого дома, которая наживается за счет продажи оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) и газа Европе по завышенным ценам, были очевидными с самого начала, так как США неоднократно использовали военные конфликты в собственных интересах.
«Неужели наконец-то дошло? Похоже, ваши лидеры не догадываются, что настоящая цель войны — это посеять хаос в остальном западном мире ради выгоды США. Но сейчас уже слишком поздно, чтобы спасти ситуацию», — заявил один из комментаторов.
Еще один читатель Daily Mail указал, что конфликты для США всегда были очень «неплохим бизнесом».
«Две мировые войны в Европе были очень неплохим бизнесом для американцев. Они научились проворачивать этот трюк много лет назад», — сказал комментатор.
При этом китайская газета «Хуаньцю шибао» заявила, что США смогли спасти свою экономику и избежать рецессии благодаря энергокризису в Европе, начавшемуся из-за спецоперации России на Украине. По данным издания, экономика Штатов укрепилась благодаря рекордному экспорту энергоресурсов в Европу. Так, в третьем квартале поставки из США выросли на 14,4% по сравнению с предыдущим.
Как предположил в октябре американский бизнесмен Илон Маск, спад темпов экономического роста в экономике США может продлиться вплоть до весны 2024 года, и в это время в стране будет наблюдаться рецессия.
УКРАИНА ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ?
Западные страны начали ощущать надвигающиеся последствия предоставленной Украине помощи. Об этом сообщил 28 ноября обозреватель Guardian Саймон Тисдалл. Журналист предупредил о том, что на Европу надвигается «огромный гуманитарный и миграционный кризис», который бросит вызов каждому члену Евросоюза (ЕС).
Тисдалл обратил внимание на то, что во многих европейских городах граждане протестуют против антироссийских санкций. Он считает, что негативные последствия конфликта на Украине начинают сказываться на Европе и США, и Киев рискует лишиться поддержки.
«А ведь сейчас только ноябрь. Самая худшая для всех зима еще впереди», — предсказал Тисдалл, указав, что темпы поставок оружия Западом из-за истощения собственных запасов и предоставления кредитов Украине уже замедляются.
Обозреватель подчеркнул, что западное общественное мнение «притупилось» из-за отсутствия конкретных планов по урегулированию ситуации, а усталость от конфликта переходит в апатию. Кроме того, помощь Киеву могут сократить, когда в январе 2023 года республиканцы займут места в Конгрессе США, добавил он.
Между тем глава НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag 27 ноября признал, что военная и финансовая поддержка Украины дорого обходится жителям западных стран. Однако он указал, что поддержку Киева необходимо увеличить.
«Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе. Но мы должны помнить, что народ Украины каждый день расплачивается своими жизнями. Нам всем нужно поддерживать и увеличивать нашу поддержку Украины», — заявил глава альянса.
В своей речи Столтенберг особо отметил Германию, похвалив ее за поставки оружия украинской стороне.
Так, 24 ноября Джо Байден поручил Госдепу выделить $400 млн на военную поддержку Украины. После этого глава Госдепа Энтони Блинкен рассказал, что новый пакет военной помощи включает дополнительные вооружения. А 22 ноября США предоставили Украине $4,5 млрд в качестве дополнительной прямой бюджетной поддержки. Средства были направлены на укрепление экономической стабильности Украины.
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