«Суд подтвердил то, что по закону мне и принадлежало. Когда человек не имеет никакого отношения к созданию коллектива, а потом начинает находить в себе какое-то моральное право на то, что ему не принадлежит, – вообще-то за такое по рукам бьют! Когда я об этом узнал, для это было удивлением. У меня часто спрашивают, почему я раньше не регистрировал права. Но свое время я даже представить не мог, что столкнусь с ситуацией, что мне надо будет доказывать, что я создал группу. Мы были слишком молодыми пацанами все, и тогда такое даже в голову не могло прийти. А когда я совершенно случайно узнал, что какие-то "дети лейтенанта Шмидта” ездят по городам, пришлось идти в суд, и суд доказал права и на мои песни, и на название группы. Для меня не самым важным была материальная составляющая, а для них это было слишком важно. Я просто доказал свою правоту», – рассказал основатель «Землян» спецкору НСН во время совместной презентации клипа Киселева и Филиппа Киркорова.

О намерении подать в суд на бывшего вокалиста «Землян» Сергея Скачкова Киселев заявил в конце 2025 года. Продюсер обвинил бывшего участника коллектива в том, что он нарушает авторские права, продолжая петь песни группы. После ухода из «Землян», считает Киселев, Скачкову нужно было развивать собственный бренд, а не эксплуатировать имя уже известной группы.

Ранее Владимир Киселев, как сообщала НСН, осудил артистов за коммерциализацию патриотизма.

