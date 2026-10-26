«За такое по рукам бьют»: Создатель «Землян» о победе в суде над Скачковым
Владимир Киселев заявил НСН, что победа в суде подтвердила, что все права на песни группы «Земляне» принадлежат ему.
Основатель группы «Земляне» выиграл суд у бывшего участника коллектива Сергея Скачкова. Важным в этом процессе были не деньги, а доказательство своей правоты, сказал НСН создатель коллектива и продюсер Владимир Киселев.
Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Владимира Киселева к Сергею Скачкову 21 октября, следует из картотеки Мосгорсуда. Стороны спорили о защите неимущественных благ. По словам Киселева, целью в этом процессе для него было подтвердить свою правоту.
«Суд подтвердил то, что по закону мне и принадлежало. Когда человек не имеет никакого отношения к созданию коллектива, а потом начинает находить в себе какое-то моральное право на то, что ему не принадлежит, – вообще-то за такое по рукам бьют! Когда я об этом узнал, для это было удивлением. У меня часто спрашивают, почему я раньше не регистрировал права. Но свое время я даже представить не мог, что столкнусь с ситуацией, что мне надо будет доказывать, что я создал группу. Мы были слишком молодыми пацанами все, и тогда такое даже в голову не могло прийти. А когда я совершенно случайно узнал, что какие-то "дети лейтенанта Шмидта” ездят по городам, пришлось идти в суд, и суд доказал права и на мои песни, и на название группы. Для меня не самым важным была материальная составляющая, а для них это было слишком важно. Я просто доказал свою правоту», – рассказал основатель «Землян» спецкору НСН во время совместной презентации клипа Киселева и Филиппа Киркорова.
О намерении подать в суд на бывшего вокалиста «Землян» Сергея Скачкова Киселев заявил в конце 2025 года. Продюсер обвинил бывшего участника коллектива в том, что он нарушает авторские права, продолжая петь песни группы. После ухода из «Землян», считает Киселев, Скачкову нужно было развивать собственный бренд, а не эксплуатировать имя уже известной группы.
Ранее Владимир Киселев, как сообщала НСН, осудил артистов за коммерциализацию патриотизма.
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