«Всякая ситуация имеет особенности и по-своему уникальна. То, что Запад использовал предвыборный контекст в Сербии для того, чтобы сделать ставку на силу, которая выступала в качестве оппонента партии Вучича, это понятно. Понятно также и то, что делать ставку Западу пришлось на политически сырое образование, поскольку некой партийной структуры у него нет. Соответственно, это движение может сочетать в себе очень разные тенденции. Поэтому каким будет политическое лицо той фракции, которая в сербском парламенте будет представлять «Студенческий список», – большой вопрос. В этом и главное отличие от Украины», – сказал Новиков.

Собеседник НСН напомнил, что в отличие от Сербии на Украине парламентский механизм не сколько использовался, сколько расшатывался, «а идеологический окрас тех, кто рвался к власти, был внятным и самого начала сопрягался с идеологическими установками “бандеровщины”».

«В случае с Сербией никакой внятной идеологической позиции нет, она будет кристаллизоваться. И можно предполагать, что в силу разности политических установок, либо прочная партийная структура на этой базе не сложится, либо партия появится, но это будет сопровождаться отсечением значительного круга тех, кто до сих пор в создании этого новообразования участвует», – отметил Новиков.

Эксперт считает, что новая власть в Сербии не будет русофобской.