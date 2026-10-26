Белград без Бандеры: Почему поражение Вучича не ввергнет Сербию в русофобию
Не стоит ждать, что Сербия после поражения Вучича станет русофобской страной, заявил НСН Дмитрий Новиков.
Сила, на которую Запад делал ставку в Сербии, пока не имеет даже партии. Но ждать от нее приступа русофобии не стоит. В отличие от Украины, у сербской оппозиции нет четкого идеологического окраса, сказал НСН первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
На выборах в Сербии победу одерживает оппозиционное движение «Студенческий список». Оно обошло партию бывшего президента страны Александра Вучича. И хотя последний признал поражение, улицы Белграда все равно захлестнули беспорядки. Впрочем, по словам Дмитрия Новикова, искать здесь схожесть с украинским Евромайданом вряд ли стоит.
«Всякая ситуация имеет особенности и по-своему уникальна. То, что Запад использовал предвыборный контекст в Сербии для того, чтобы сделать ставку на силу, которая выступала в качестве оппонента партии Вучича, это понятно. Понятно также и то, что делать ставку Западу пришлось на политически сырое образование, поскольку некой партийной структуры у него нет. Соответственно, это движение может сочетать в себе очень разные тенденции. Поэтому каким будет политическое лицо той фракции, которая в сербском парламенте будет представлять «Студенческий список», – большой вопрос. В этом и главное отличие от Украины», – сказал Новиков.
Собеседник НСН напомнил, что в отличие от Сербии на Украине парламентский механизм не сколько использовался, сколько расшатывался, «а идеологический окрас тех, кто рвался к власти, был внятным и самого начала сопрягался с идеологическими установками “бандеровщины”».
«В случае с Сербией никакой внятной идеологической позиции нет, она будет кристаллизоваться. И можно предполагать, что в силу разности политических установок, либо прочная партийная структура на этой базе не сложится, либо партия появится, но это будет сопровождаться отсечением значительного круга тех, кто до сих пор в создании этого новообразования участвует», – отметил Новиков.
Эксперт считает, что новая власть в Сербии не будет русофобской.
«Любой политической силе, особенно той, что намерена выступать с популистских позиций, чтобы укрепиться, требуется оглядка на настроения широких масс. А Сербия – это страна в рамках Евросоюза, которая меньше всего заряжена русофобией. И я думаю, что даже не во имя добрых отношений с Россией, - хотя эта потребность тоже может возникнуть, - а в большей степени исходя из желания успешно коммуницировать с сербским обществом, большая часть этого движения не пойдет по пути оголтелой русофобии. Что касается вероятности стремления независимости от ЕС, то тут та же ситуация: Сербия находится внутри ЕС. Вучичу приходилось балансировать. Это будет сказываться и на политике любых других действующих лиц. Но массовые настроения сербов таковы, что не желают раствориться в общеевропейском хоре. Тем более что этот хор становится все менее стройным», – добавил Новиков.
Развивая свою мысль, эксперт уточнил, что сегодня позиции руководителей разных европейских государств расходятся по многим вопросам.
«А часть европейских политиков стремится ориентироваться на Вашингтон, причем нынешнюю администрацию, а не на какое-то там глубинное государство. И они в этой линии находят соединение двух тенденций: собственное желание быть более независимыми от Брюсселя, с одной стороны, и запрос Трампа на то, чтобы ослабить структуры ЕС и вести диалог с национальными правительствами, – с другой», – заключил эксперт.
Ранее создатель и главный редактор проекта «Балканист» Олег Бондаренко рассказал, почему Сербия не присоединится к антироссийским санкциям, обращает внимание "Радиоточка НСН".
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