В пределах ТТК в Москве 27-29 октября могут ограничить мобильный интернет
В Москве в пределах Третьего транспортного кольца 27-29 октября могут ввести временные ограничения на работу мобильного интернета из-за международного мероприятия. Об этом рассказала пресс-служба Минцифры РФ.
27 и 28 октября проблемы с выходом в сеть возможны с 11:30 в течение дня, 29-го — с 9:30. Мера связана с обеспечением безопасности во время восьмого саммита глав государств и правительств стран — участниц Форума стран — экспортеров газа и третьего саммита Россия — Африка.
Наиболее востребованные и социально значимые сервисы и сайты из «белого списка», а также голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме, добавили в профильном министерстве.
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко развеял страшилки об интернете в РФ после СВО.
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