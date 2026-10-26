В пределах ТТК в Москве 27-29 октября могут ограничить мобильный интернет

27 и 28 октября проблемы с выходом в сеть возможны с 11:30 в течение дня, 29-го — с 9:30. Мера связана с обеспечением безопасности во время восьмого саммита глав государств и правительств стран — участниц Форума стран — экспортеров газа и третьего саммита Россия — Африка.



Наиболее востребованные и социально значимые сервисы и сайты из «белого списка», а также голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме, добавили в профильном министерстве.



Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко развеял страшилки об интернете в РФ после СВО.

