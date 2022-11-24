Европарламент одобрил помощь Украине на 18 млрд евро в 2023 году

Европейский парламент одобрил предоставление Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи в 2023 году. Как проинформировала председатель Европарламента Роберта Метсола, обсуждение и голосование прошло «с рекордной скоростью».

Ранее Еврокомиссия предложила новый формат макрофинансовой поддержки Украины - регулярными платежами. Программа пока не утверждена, она увязывает выделение средств с выполнением Киевом ряда условий. Речь, в частности, идёт об по укреплении управления и борьбе с коррупцией на Украине.

Сейчас Евросоюз оказывает Украине макрофинансовую помощь в объёме 9 миллиардов евро. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Киеву уже направлено из этой суммы 5,5 миллиарда евро, в декабре ожидается выделение еще 500 миллионов евро.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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