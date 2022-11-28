В США обвинили Байдена в извлечении выгоды из конфликта вокруг Украины

Американский лидер Джо Байден намеренно затягивает конфликт вокруг Украины ради финансовой выгоды, чем наносит вред большинству граждан США, сообщил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

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По его словам, процветание американской экономики всегда зависело от дешевых цен на нефть и газ. Рост стоимости энергоносителей загоняет огромное количество американцев в бедность, но весьма выгоден правящему классу, который расширяет свои полномочия, считает телеведущий. Он отметил, что перемирие на Украине - это единственный способ снизить цены на нефть. Но Байден игнорирует этот вариант.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал наплыв мигрантов «тягчайшим преступлением» Байдена. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден
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