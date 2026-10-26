Военный эксперт раскрыл подробности об опасном российском оружии «Филин»

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что «Филин» — серьезный гибрид ракеты и беспилотника с дальностью около 1,2 тыс. километров и скоростью 600 км/ч.

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Специалист уточнил, что такие аппараты тяжело сбивать. Вертолетом их не возьмешь, а ракет у ВСУ не так много.

Он добавил, что «Герань-5» летит с приличной скоростью, а «Бандероль» уже испытана и представляет собой гибрид, который гораздо дешевле крылатой или баллистической ракеты.

По его словам, вместо одной такой можно сделать 5-10 подобных аппаратов, хотя баллистика несет больший боезаряд и решает другие задачи. Например, как «Искандер».

Ранее эксперт оценил появление новой «Герани» с оптической навигацией.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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