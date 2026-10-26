Военный эксперт раскрыл подробности об опасном российском оружии «Филин»
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что «Филин» — серьезный гибрид ракеты и беспилотника с дальностью около 1,2 тыс. километров и скоростью 600 км/ч.
Специалист уточнил, что такие аппараты тяжело сбивать. Вертолетом их не возьмешь, а ракет у ВСУ не так много.
Он добавил, что «Герань-5» летит с приличной скоростью, а «Бандероль» уже испытана и представляет собой гибрид, который гораздо дешевле крылатой или баллистической ракеты.
По его словам, вместо одной такой можно сделать 5-10 подобных аппаратов, хотя баллистика несет больший боезаряд и решает другие задачи. Например, как «Искандер».
Ранее эксперт оценил появление новой «Герани» с оптической навигацией.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен готовит реформу ведомства
- В Госдуме высказались о ценах на квартиры в России в будущем
- Силы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников за день 26 октября
- Военный эксперт раскрыл подробности об опасном российском оружии «Филин»
- Выйти из «круга»: Группа «Альянс» анонсировала новый альбом
- Россиян научили искать высокооплачиваемую работу в 2026 году
- «За такое по рукам бьют»: Создатель «Землян» о победе в суде над Скачковым
- В лапах у ИИ: Как доказать, что нейросеть обучают на российских песнях
- В пределах ТТК в Москве 27-29 октября могут ограничить мобильный интернет
- Россиянам объяснили рост цен на ритуальные услуги