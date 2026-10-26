Военный эксперт раскрыл подробности об опасном российском оружии «Филин»

Специалист уточнил, что такие аппараты тяжело сбивать. Вертолетом их не возьмешь, а ракет у ВСУ не так много.



Он добавил, что «Герань-5» летит с приличной скоростью, а «Бандероль» уже испытана и представляет собой гибрид, который гораздо дешевле крылатой или баллистической ракеты.



По его словам, вместо одной такой можно сделать 5-10 подобных аппаратов, хотя баллистика несет больший боезаряд и решает другие задачи. Например, как «Искандер».



Ранее эксперт оценил появление новой «Герани» с оптической навигацией.

