Выйти из «круга»: Группа «Альянс» анонсировала новый альбом
Лидер группы «Альянс» рассказал НСН, с кем хотел бы записать совместный трек, чем новый альбом будет отличаться от звучания 80-х и как коллектив отметит 45-летний юбилей.
Лидер группы «Альянс» Игорь Журавлев рассказал НСН, как менялась аранжировка песни «Я медленно учился жить», чем новый альбом будет отличаться от ранних работ и о какой неожиданной коллаборации мечтает.
Группа «Альянс» выпустила новую версию песни «Я медленно учился жить», впервые записанной в 1983 году. Сингл станет еще одним анонсом грядущей пластинки: в конце ноября 2026 года у группы планируется выход альбома на ON Лейбле. А 6 декабря группа отметит свой 45-летний юбилей концертом в Центре исполнительских искусств. Журавлев рассказал, как менялась аранжировка песни.
«Эта песня родилась довольно давно. В новом варианте она появилась где‑то в 90‑х годах. Тогда я почему‑то решил, что в том звучании она понемногу сползает в эстраду, а рокового начала в ней было маловато — на мой взгляд. В том варианте, в котором песня родилась в 1982 году (а записал я ее в 1983‑м), мне захотелось сделать ее более альтернативной, совместить со вкусами, которые уже были в 90‑х. Поэтому в конце 90‑х мне и захотелось поменять гармонию: она была слишком в духе Союза композиторов — этот кварто‑квинтовый круг. Хотелось выйти из этого "рабства" кварто‑квинтового круга, выйти за его рамки. Так и родилась эта версия. Сам текст песни, конечно, не поменялся, и в этом смысле ничего не изменилось. Строчка "Правда ли, что научился, как надо, жить" до сих пор остается вопросом. Хотя, конечно, в целом мне кажется, что я живу так, как надо. По моему мнению, лирический герой задается этим вопросом, но все больше приходит к мысли, что он живет именно так, как нужно», — сказал собеседник НСН.
Он раскрыл, чем звучание нового альбома будет отличаться от предыдущих работ группы.
«Новый альбом будет отличаться от музыки 80‑х звучанием. Сейчас другие приборы, другие возможности. И вообще, группа "Альянс" всегда развивалась. Прошло уже 45 лет, а мы по‑прежнему в развитии, не находимся в стагнации. Поэтому альбом, конечно, будет здорово отличаться от музыки 80‑х — и сложностью, и изысканностью, и изяществом, и полноценным современным звучанием. То есть мы качественно растем. Концерт будет ретроспективой, в которую, конечно, войдут и новые песни. Мы хотим показать всю палитру нашего творчества на этом концерте. Поэтому приходите — я надеюсь, думаю и даже уверен, что вы получите большое эстетическое наслаждение», — указал Журавлев.
Он также признался, что хотел бы записать совместную композицию с народным артистом России и обладателем двух премий «Грэмми» Ильдаром Абдразаковым.
«В наше время очень много коллабораций, часто неожиданных. Мне было бы очень интересно сделать совместный трек с исполнителем, которого я очень уважаю, — с Ильдаром Абдразаковым. Он из академической сферы, а поскольку я в некотором смысле тоже с ней связан, мне бы очень хотелось и познакомиться с ним, и что‑то сотворить вместе. Вот такое смелое заявление», — добавил музыкант.
Ранее лидер группы The Hatters Юрий Музыченко рассказал, что дизайнер Артемий Лебедев не только принял участие в записи их совместного трека, но и сделал к нему обложку, а также появится на юбилейных концертах «шляпников».
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