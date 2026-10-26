Он раскрыл, чем звучание нового альбома будет отличаться от предыдущих работ группы.

«Новый альбом будет отличаться от музыки 80‑х звучанием. Сейчас другие приборы, другие возможности. И вообще, группа "Альянс" всегда развивалась. Прошло уже 45 лет, а мы по‑прежнему в развитии, не находимся в стагнации. Поэтому альбом, конечно, будет здорово отличаться от музыки 80‑х — и сложностью, и изысканностью, и изяществом, и полноценным современным звучанием. То есть мы качественно растем. Концерт будет ретроспективой, в которую, конечно, войдут и новые песни. Мы хотим показать всю палитру нашего творчества на этом концерте. Поэтому приходите — я надеюсь, думаю и даже уверен, что вы получите большое эстетическое наслаждение», — указал Журавлев.



Он также признался, что хотел бы записать совместную композицию с народным артистом России и обладателем двух премий «Грэмми» Ильдаром Абдразаковым.

«В наше время очень много коллабораций, часто неожиданных. Мне было бы очень интересно сделать совместный трек с исполнителем, которого я очень уважаю, — с Ильдаром Абдразаковым. Он из академической сферы, а поскольку я в некотором смысле тоже с ней связан, мне бы очень хотелось и познакомиться с ним, и что‑то сотворить вместе. Вот такое смелое заявление», — добавил музыкант.

Ранее лидер группы The Hatters Юрий Музыченко рассказал, что дизайнер Артемий Лебедев не только принял участие в записи их совместного трека, но и сделал к нему обложку, а также появится на юбилейных концертах «шляпников».

