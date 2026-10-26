Россиян научили искать высокооплачиваемую работу в 2026 году

Эксперт советует не стесняться обращаться к знакомым и бывшим коллегам. Возможно, у кого-то есть подходящая вакансия. Стоит учитывать и реферальные программы, когда компании закрывают позиции через рекомендации сотрудников. За успешную работник обычно получает бонус.



Гашева добавила, что HR-специалисты ведут холодный поиск. Они ищут кандидатов не только среди откликов, но и в профессиональных сообществах и соцсетях. Поэтому активность эксперта в сети имеет значение. К нему могут выйти с предложением, даже когда он не разместил резюме.



В профессиональных сообществах часто есть рубрики с вакансиями, а рекрутер может обратить внимание на тех, кто активно пишет посты и комментарии. Социальные сети и нетворкинг-площадки помогают развивать личный бренд и рассказывать об опыте и достижениях.



Благодаря этому специалиста охотнее приглашают на конференции и предлагают предложения, которые не размещают в открытых источниках.



Ранее рассказывали, что крупные сайты по поиску работы используют ИИ-агентов.

