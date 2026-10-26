Россиянам объяснили рост цен на ритуальные услуги
Олег Шелягов сказал спецкору НСН, что ритуальные услуги дорожают из-за общих экономических процессов, а также скептически отнесся к росту популярности крионики.
Даже если наука когда‑нибудь научится оживлять людей, общество будущего вряд ли будет готово принять «возвращенных» из прошлого, заявил спецкору НСН владелец группы компаний Ritual.ru Олег Шелягов.
«Для меня крионика — это красивая, но сомнительная затея, потому что, когда человек ушел из жизни, его помнят и любят следующие поколения. А если вас оживят через 200 лет, то родные вряд ли вас признают. По‑моему, это красивый фейк. Многие знаменитые люди в США заморожены — но это скорее кино, чем реальность», — сказал он.
По его словам, рост цен на ритуальные услуги — не результат жадности игроков рынка, а следствие общих экономических процессов.
«Цены растут на все. Похоронный бизнес — часть нашей жизни, и он не существует без зарплат работников. Нужно заправлять автомобили, покупать новые, обновлять разные изделия, о которых не любят говорить. Все дорожает. Это не жадность похоронщиков — это просто общие инфляционные процессы», — добавил Шелягов на презентации клипа Филиппа Киркорова и Владимира Киселева «Все могут короли».
Ранее директор криокомпании «КриоРус», футуролог Валерия Прайд заявила в пресс-центре НСН, что в России сегодня 109 крионированных людей, но спрос будет расти.
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