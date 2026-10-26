Силы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников за день 26 октября
Дежурные силы ПВО за день, с 8:00 до 20:00 по московскому времени, перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны РФ.
Представители оборонного ведомства объяснили, что БПЛА ликвидировали над территориями Белгородского, Брянского, Курского и Орловского регионов, Подмосковья и над акваторией Черного моря.
Недавно сообщали, что в Воронеже в результате атаки ВСУ погибли три человека. Еще 39 получили ранения, в числе пострадавших есть трое детей. Такие информацию озвучил губернатор Александр Гусев.
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