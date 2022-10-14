Орбан заявил о проигрыше Европы при отказе от российских энергоносителей

При отказе от российских энергоносителей в пользу американских Европа проигрывает. Она будет вынуждена переплачивать за них в разы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, Венгрия не единственная страна, которая задает вопрос, кому выгодно то, что происходит в Европе на фоне того, что «отрубается» российская энергия и привозится американская. В эфире венгерского радио Kossuth премьер сравнил цены на газ на внутреннем рынке Америки с ценой, по которой газ из США продают Европе. Они, как заверил Орбан, в пять-десять раз дешевле. В этой связи он посоветовал задать вопрос «американским друзьям», кто в этой ситуации выигрывает?

«Истекает кровью»: Европу призывают к адекватности на фоне экономического кризиса

«Мы, европейцы, конечно, проигрываем, и видим, что вы-то выигрываете. Россия, как минимум, не проигрывает... Мы, Европа, в этом можем только проиграть», - подытожил свои расчёты Орбан.

Он также заявил, что на магистралях газопроводов «Северный поток» произошел теракт и причастное к этому государство является террористическим. Как пишет РИА Новости, глава правительства Венгрии также предупредил, что, если кто-то взорвёт или выведет из строя последнюю ветку высокой пропускной способности «Турецкий поток», которая снабжает Венгрию и Сербию, то обе страны сочтут это терактом и будут действовать соответственно.

Ранее Орбан призвал страны Европейского союза изменить санкционную политику, которую он считает ошибочной, поскольку Европа «медленно истекает кровью» из-за ограничений в отношении Москвы.

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ФОТО: flickr/European People's Party
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