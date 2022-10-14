Орбан заявил о проигрыше Европы при отказе от российских энергоносителей

При отказе от российских энергоносителей в пользу американских Европа проигрывает. Она будет вынуждена переплачивать за них в разы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, Венгрия не единственная страна, которая задает вопрос, кому выгодно то, что происходит в Европе на фоне того, что «отрубается» российская энергия и привозится американская. В эфире венгерского радио Kossuth премьер сравнил цены на газ на внутреннем рынке Америки с ценой, по которой газ из США продают Европе. Они, как заверил Орбан, в пять-десять раз дешевле. В этой связи он посоветовал задать вопрос «американским друзьям», кто в этой ситуации выигрывает?