Британия передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2

Отмечается, что ракета «сыграла решающую роль в сдерживании России». Однако каким именно образом – в Минобороны не сообщили.

Brimstone-2 оснащены системой лазерного наведения, а дальность их действия вдвое превосходит снаряды первого поколения по дальности действия. Кроме того, ракеты имеют улучшенный планер и лучшую производительность бортового оборудования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

