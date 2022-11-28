Британия передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2

Министерство обороны Великобритании подтвердило передачу Украине высокоточных ракет Brimstone-2, сообщается в Twitter-аккаунте военного ведомства страны.

В Минобороны Британии объявили о передаче Киеву вертолетов Sea Kings

Отмечается, что ракета «сыграла решающую роль в сдерживании России». Однако каким именно образом – в Минобороны не сообщили.

Brimstone-2 оснащены системой лазерного наведения, а дальность их действия вдвое превосходит снаряды первого поколения по дальности действия. Кроме того, ракеты имеют улучшенный планер и лучшую производительность бортового оборудования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияРакетыУкраина
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