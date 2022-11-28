Британия передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2
Министерство обороны Великобритании подтвердило передачу Украине высокоточных ракет Brimstone-2, сообщается в Twitter-аккаунте военного ведомства страны.
Отмечается, что ракета «сыграла решающую роль в сдерживании России». Однако каким именно образом – в Минобороны не сообщили.
Brimstone-2 оснащены системой лазерного наведения, а дальность их действия вдвое превосходит снаряды первого поколения по дальности действия. Кроме того, ракеты имеют улучшенный планер и лучшую производительность бортового оборудования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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