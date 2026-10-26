Мировой искусственный интеллект учится и на песнях российских музыкантов. При этом вопрос авторских прав и оплаты за такое обучение остается открытым, заявил НСН исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов.

Ранее американские СМИ написали о том, что правообладатели песен Элвиса Пресли подали в суд на Anthropic, обвинив компанию в незаконном использовании 274 композиций для обучения искусственного интеллекта Claude. По данным изданий Billboard и NBC News, истцы утверждают, что компания не получала разрешения и не выплачивала вознаграждения за использование музыки. В иске упоминаются такие хиты короля рок-н-ролла как Can’t Help Falling in Love, All Shook Up и Don’t Be Cruel. В самой компании Anthropic обвинения отвергают. По мнению Коннова, обучение ИИ уже протекает вне всякого юридического поля.

«Взаимоотношение между российской креативной индустрией и креативной индустрией из недружественных стран сейчас находятся на отметке «ноль». В этой ситуации возможные российские модели искусственного интеллекта обучаются на международных примерах вне всякого юридического поля. Так же как и вся музыка, доступная во всемирных стриминговых сервисах, где российские музыканты не забанены и по-прежнему хотят быть доступными, она служит тому, что на ней абсолютно бесплатно учится искусственный интеллект. Смогут ли российские правообладатели стать частью какой-то экономической цепочки между обучением ИИ, который, как вы понимаете, работает за деньги и, если вы хотите использовать ту или иную форму искусственного интеллекта, вам всё равно придется так или иначе на неё подписаться - ответ нет. Так что мы учим ИИ на Юрии Антонове бесплатно. Не знаю, как он к этому отнесётся, но вряд ли с удовольствием», - уверен Коннов.