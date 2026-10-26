В лапах у ИИ: Как доказать, что нейросеть обучают на российских песнях
Доступность музыки в стриминговых сервисах означает то, что на ней абсолютно бесплатно учится искусственный интеллект, заявил НСН Дмитрий Коннов.
Мировой искусственный интеллект учится и на песнях российских музыкантов. При этом вопрос авторских прав и оплаты за такое обучение остается открытым, заявил НСН исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов.
Ранее американские СМИ написали о том, что правообладатели песен Элвиса Пресли подали в суд на Anthropic, обвинив компанию в незаконном использовании 274 композиций для обучения искусственного интеллекта Claude. По данным изданий Billboard и NBC News, истцы утверждают, что компания не получала разрешения и не выплачивала вознаграждения за использование музыки. В иске упоминаются такие хиты короля рок-н-ролла как Can’t Help Falling in Love, All Shook Up и Don’t Be Cruel. В самой компании Anthropic обвинения отвергают. По мнению Коннова, обучение ИИ уже протекает вне всякого юридического поля.
«Взаимоотношение между российской креативной индустрией и креативной индустрией из недружественных стран сейчас находятся на отметке «ноль». В этой ситуации возможные российские модели искусственного интеллекта обучаются на международных примерах вне всякого юридического поля. Так же как и вся музыка, доступная во всемирных стриминговых сервисах, где российские музыканты не забанены и по-прежнему хотят быть доступными, она служит тому, что на ней абсолютно бесплатно учится искусственный интеллект. Смогут ли российские правообладатели стать частью какой-то экономической цепочки между обучением ИИ, который, как вы понимаете, работает за деньги и, если вы хотите использовать ту или иную форму искусственного интеллекта, вам всё равно придется так или иначе на неё подписаться - ответ нет. Так что мы учим ИИ на Юрии Антонове бесплатно. Не знаю, как он к этому отнесётся, но вряд ли с удовольствием», - уверен Коннов.
Говоря о шансах доказать факт того, что нейросеть нарушила авторское право и наказать IT-компанию, собеседник НСН отметил, что при стопроцентной уверенности в том, что ИИ использовал вашу интеллектуальную собственность, судиться не имеет смысла.
«Какова вероятность того, что на моей песне произойдет обучение? Вероятность стопроцентная, потому что если я доставлю эту песню на международные сервисы, то, соответственно, фактически это попадет в лапы или в голову этого самого искусственного интеллекта. Сможет ли он правильно идентифицировать тот минимальный процент, в который будет оценен мой потенциал? Наверное, сможет. Сможет ли сейчас гражданин Российской Федерации защитить свои права? Я не вижу механизма. Более того, не очень представляю себе, как полученная компенсация из какого-нибудь Нью-Йоркского или Калифорнийского суда, а все суды проходят в Соединенных Штатах, которые по-прежнему являются недружеской страной, как эти деньги поступят на карту МИР?» - заметил Коннов.
Ранее исполнительный директор Zvonko Digital рассказал НСН, что треки от искусственного интеллекта заполняют стриминги по всему миру, но их никто не слушает, поэтому это — мусор.
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