Психолог назвала полезное для снятия стресса безделье

Психолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Лариса Исупова заявила «Ленте.ру», что периодическое безделье полезно для человека. Она назвала осознанный отдых спасением от стресса и одним из самых доступных способов снять напряжение.

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По словам специалиста, в современном мире человек круглосуточно находится в таком состоянии. А в моменты истинного расслабления мозг замедляется и переходит в режим покоя. В этот период отдыхает тело и улучшается настроение.

Исупова добавила, что внешнее безделье не всегда означает внутренний покой. Если человек лежит на диване, но мысленно продолжает спорить с коллегами или ругает себя за лень, раздражение только усилится.

Когда уйти от беспокойных мыслей не получается, психолог советует переключиться на планирование приятных дел или помечтать. Это помогает глубоко расслабиться, задействовать внутренние ресурсы и сформировать устойчивость к стрессу.

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ФОТО: ТАСС / dpa / Jonas Walzberg
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