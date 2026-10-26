Психолог назвала полезное для снятия стресса безделье

По словам специалиста, в современном мире человек круглосуточно находится в таком состоянии. А в моменты истинного расслабления мозг замедляется и переходит в режим покоя. В этот период отдыхает тело и улучшается настроение.



Исупова добавила, что внешнее безделье не всегда означает внутренний покой. Если человек лежит на диване, но мысленно продолжает спорить с коллегами или ругает себя за лень, раздражение только усилится.



Когда уйти от беспокойных мыслей не получается, психолог советует переключиться на планирование приятных дел или помечтать. Это помогает глубоко расслабиться, задействовать внутренние ресурсы и сформировать устойчивость к стрессу.



Ранее врачи объяснили, как адреналин помогает человеку при стрессе.

