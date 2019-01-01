Гражданство России для украинцев. Шах и мат?
Политологи и дипломаты России и Украины в эфире НСН проанализировали последствия введения упрощенной процедуры получения украинцами российского гражданства.
Президент Роccии Влaдимир Путин подпиcaл укaз об упрощении порядкa получения роccийcкого грaждaнcтвa для иноcтрaнных грaждaн, пишет RT. Речь, в чacтноcти, идет о грaждaнaх Укрaины, которые проживaли в Крыму и Cевacтополе, но покинули их территории до 18 мaртa 2014 годa.
Нa тaкие меры, роccийcкие влacти пошли «в целях зaщиты прaв и cвобод человекa и грaждaнинa, руководcтвуяcь общепризнaнными принципaми и нормaми междунaродного прaвa». Получить роccийcкое грaждaнcтво в упрощенном порядке cмогут грaждaне Укрaины, родившиеcя и рaнее проживaвшие нa территории Крымa и Cевacтополя, уехaвшие оттудa, но не получившие грaждaнcтвa другого гоcудaрcтвa. Cиcтемa будет рaботaть тaкже в отношении детей, cупругов и родителей укaзaнных грaждaн.
Экс-советник управления президента России, политолог Олег Матвейчев рассказал в беседе с НСН, что вопрос о выдаче российских паспортов иностранным гражданам обсуждался в правительстве не первый год.
«Гражданство – это же не только корочки и паспорт, а определенные права, которые получает человек и определенные обязанности государства в отношении данного человека. Сейчас посчитали, что, в принципе, экономика России может увеличить на 30-50% количество новых граждан. Этот вопрос готовился года два или три. Все последнее время после 2014 года он обсуждался и наконец-то был вынесен на окончательное решение президента, который его поддержал», - рассказал эксперт.
По словам Матвейчева, президент России Владимир Путин абсолютно искренне верит в то, что народы России и Украины едины.
По мнению украинского политолога, бывшего советника президента Леонида Кучмы Олега Соскина, которое он высказал в беседе с НСН, украинские элиты восприняли решение российского президента как прямое вмешательство во внутренние дела Украины. Олег Соскин уверен, что в качестве ответных мер на Украине последуют изменения Конституции, статуса государственного языка и ответные шаги по введению упрощенного получения украинского гражданского для россиян.
«Будет изменена внешняя политика в отношении России. Будет битва – острие против острия, - направленная на отделение от России европейских регионов. Вот к чему может сейчас привести это очень опасное решение Путина, которое повлечет за собой эскалацию отношений между Россией и Украиной», - заявил Олег Соскин.
Прогноз эксперта подтвердил избранный президентом Украины Владимир Зеленский заявил, который разместил пост в Сети о том, что планирует выдавать паспорта Украины россиянам и жителям других государств, которые страдают от «авторитарных и коррумпированных режимов».
Эти слова стали ответом на слова президента России Владимира Путина выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире НСН заявил, что позиция избранного президента Украины носит несерьезный характер. Если Путин предпринимает усилия для конкретного воплощения своих слов, то Зеленский проводит «твиттерную дипломатию». Он пишет пост в соцсетях, пост вызывает обсуждение в СМИ, в соцсетях. Всё это выглядит как «ответ».
«Думаю, что Зеленский в определенной степени вынужден, вернее, обречен, будет идти по стопам Порошенко. Во-первых, потому что у него нет фундамента, чтобы идти в другую сторону, он идет по колее. А во-вторых, есть несколько политических игроков, которые не дадут ему радикально изменить курс украинского государства», - уверен член Совета по межнациональным отношениям.
Экс-зам генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе заявил НСН, что упрощение получения гражданства – это нормальная практика в современном мире (слушайте аудио).
«Это совершенно естественная в современном мире практика, которая должна существовать в современном мире в отношении всех цивилизованных стран. Если мы хотим строить доброжелательные отношения с любой страной и вообще развивать отношения, политические, экономические, то какая может быть сложная процедура выдачи паспортов любой стране», — сказал он.
Ранее экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв отметил в интервью НСН, что жители Донбасса ждали решения Владимира Путина уже много лет. Теперь воспользоваться правом в упрощенном порядке получить российское гражданство смогут все жители Украины.
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