Твиттерная дипломатия. Политолог об украинских паспортах для россиян
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ заявил НСН, что Зеленский вынужден подражать Порошенко, отвечая на вызовы Кремля.
Избранный президентом Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует выдавать паспорта Украины россиянам и жителям других государств, которые страдают от «авторитарных и коррумпированных режимов».
Эти слова, опубликованные в соцсети, стали ответом на слова президента России Владимира Путина выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме.
Политик-шоумен назвал это попыткой «соблазнить граждан Украины» и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят. Он также отметил, что Украина будет защищать, предоставляя убежища и украинское гражданство, тех, «кто готов бороться за свободу».
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире НСН заявил, что Зеленский вынужден действовать в рамках мифа, выдуманном еще Порошенко, но образ «демонической» России уже порядком всем надоел.
«Я думаю, что это не более чем пиар-акция. Владимир Путин сделал то, чего от него давно ожидали. Он предложил сотням тысяч человек то, что они давно хотят и о чем давно мечтают – российское гражданство. А об украинском гражданстве мечтают, может быть, пару сотен, может быть тысяч политических мигрантов. Они вообще без какого-либо гражданства живут», - отметил эксперт.
«Я бы предложил Зеленскому забрать из России и Сытина. Пусть даст ему гражданство»
Как отметил Богдан Безпалько, заявления избранного президента Украины носят несерьезный характер. Если Путин предпринимает усилия для конкретного воплощения своих слов, то Зеленский проводит «твиттерную дипломатию». Он пишет пост в соцсетях, пост вызывает обсуждение в СМИ, в соцсетях. Всё это выглядит как «ответ».
Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, между Москвой и Киевом идет заочный обмен заявлениями, российская сторона их тщательно фиксирует и принимает во внимание.
«Думаю, что Зеленский в определенной степени вынужден, вернее, обречен, будет идти по стопам Порошенко. Во-первых, потому что у него нет фундамента, чтобы идти в другую сторону, он идет по колее. А во-вторых, есть несколько политических игроков, которые не дадут ему радикально изменить курс украинского государства», - уверен член Совета по межнациональным отношениям.
«С Зеленским население Украины связывало надежду на небольшой, но все же экономический рост, на прекращение войны, на постепенное сближение Москвы и Киева, так что Зеленский вряд ли пойдет на демонизацию России, потому что за годы правления Порошенко она всем страшно надоела», – резюмировал в беседе с НСН Богдан Безпалько.
В соцсетях Зеленский заявил, что готов к переговорам с российскими властями, и намерен обсуждать «новые условия существования Украины и России».
При этом он отметил, что настоящая нормализация двусторонних отношений возможна только после «полной деоккупации» Донбасса и Крыма. «Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова. Но я надеюсь, что в России все же больше стремятся говорить, чем стрелять», – говорится в заявлении.
Согласно украинскому законодательству, гражданам страны запрещено иметь двойное гражданство. Ранее министр иностранных дел страны Павел Климкин заявил, что выступает за двойное гражданство с любой страной, кроме Российской Федерации.
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