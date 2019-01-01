Твиттерная дипломатия. Политолог об украинских паспортах для россиян

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует выдавать паспорта Украины россиянам и жителям других государств, которые страдают от «авторитарных и коррумпированных режимов».

Эти слова, опубликованные в соцсети, стали ответом на слова президента России Владимира Путина выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме.

Политик-шоумен назвал это попыткой «соблазнить граждан Украины» и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят. Он также отметил, что Украина будет защищать, предоставляя убежища и украинское гражданство, тех, «кто готов бороться за свободу».

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире НСН заявил, что Зеленский вынужден действовать в рамках мифа, выдуманном еще Порошенко, но образ «демонической» России уже порядком всем надоел.

«Я думаю, что это не более чем пиар-акция. Владимир Путин сделал то, чего от него давно ожидали. Он предложил сотням тысяч человек то, что они давно хотят и о чем давно мечтают – российское гражданство. А об украинском гражданстве мечтают, может быть, пару сотен, может быть тысяч политических мигрантов. Они вообще без какого-либо гражданства живут», - отметил эксперт.