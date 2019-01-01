Сколько поместится. Как российские власти готовились раздавать гражданство
Экс-советник управления президента России оценил в беседе с НСН заявление Владимира Путина об общем гражданстве для россиян и украинцев.
Президент России Владимир Путин заявил, что и русские, и украинцы только выиграют, если будет общее гражданство. Он уточнил, что жители двух стран даже больше, чем братские народы. Об этом глава государства сообщил журналистам после вручения медалей «Герой Труда». Путин также рассказал, что если Украина начнет выдавать гражданство россиянам, а Россия будет давать гражданство украинцам, что со временем появится общее гражданство. По словам президента, это и есть общий искомый странами результат. Ранее новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет защищать, предоставлять убежища и украинское гражданство всем, «кто готов бороться за свободу».
Экс-советник управления президента России, политолог Олег Матвейчев рассказал в беседе с НСН, что вопрос о выдаче российских паспортов иностранным гражданам обсуждался в правительстве не первый год.
«Вопрос о гражданстве прорабатывался неоднократно в нашем правительстве. Есть проблема в том, сколько российская экономика может вместить новых граждан. Потому что гражданство – это же не только корочки и паспорт, а определенные права, которые получает человек и определенные обязанности государства в отношении данного человека: бесплатные образование и медицина, надбавки, материнский капитал и многое другое. Поэтому неоднократно и наша миграционная служба и правительство говорили о том, что у нас существует определенный потолок, сколько и кого мы можем принимать. Этот вопрос всегда был связан и с ростом экономики, и с нехваткой рабочих рук», - пояснил он.
Матвейчев заверил, что разговор о выдаче российских паспортов никак не связан с победой в выборах на Украине Владимира Зеленского. Он уточнил, что главная причина – готовность к этому шагу российской экономики.
«Сейчас посчитали, что, в принципе, экономика России может увеличить на 30-50% количество новых граждан. До полумиллиона человек в год мы сможем начать принимать, а больший поток вряд ли будет идти с той же Украины. Поэтому эти заявления не связаны ни с победой Зеленского, ни с Порошенко. Этот вопрос готовился года два или три. Все последнее время после 2014 года он обсуждался и наконец-то был вынесен на окончательное решение президента, который его поддержал», - рассказал эксперт.
По словам Матвейчева, президент России Владимир Путин абсолютно искренне верит в то, что народы России и Украины едины.
«Путин считает наши народы одним народом. Это не только его мнение, но и мнение генетиков. И русский, и украинский народы генетически на 60% принадлежат к одной гаплогруппе R1a1. Отличий в этом смысле между русскими и украинцами нет в большинстве из них. К русским многие относятся люди и из немцев, а в Украине есть бывшие евреи. Понятно, что много людей интегрировано. Путин исходит из того, что Россия, естественно, не враг Украине, а врагом является США», - объяснил он.
Эксперт пояснил, что влияние Соединенных Штатов направлено, в частности на то, чтобы натравить Украину на Россию. Именно Америка, по его словам, является главным источником агрессии в отношениях «братских стран».
«Они используют Украину для натравливания на Россию. Агрессию совершила первой американская сторона, когда совершила, так называемый, Майдан и вела дальнейшую антироссийскую политику, медийную в том числе. Сейчас все службы и министерства информационной политики напрямую подчиняются американским специалистам. Украина - страна не суверенная. А наша задача историческая в том, чтобы части единого русского народа были наконец-то соединены и никакой, так называемой, выруси и этого непотребства исторического в природе не существовало. Чтобы люди перестали себя так называть и вернулись к своим историческим корням», - заключил он.
Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире НСН прокомментировал заявление Владимира Зеленского о выдаче украинских паспортов гражданам России. По словам эксперта, заявления избранного президента Украины носят несерьезный характер.
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