Сколько поместится. Как российские власти готовились раздавать гражданство

Матвейчев заверил, что разговор о выдаче российских паспортов никак не связан с победой в выборах на Украине Владимира Зеленского. Он уточнил, что главная причина – готовность к этому шагу российской экономики.

«Сейчас посчитали, что, в принципе, экономика России может увеличить на 30-50% количество новых граждан. До полумиллиона человек в год мы сможем начать принимать, а больший поток вряд ли будет идти с той же Украины. Поэтому эти заявления не связаны ни с победой Зеленского, ни с Порошенко. Этот вопрос готовился года два или три. Все последнее время после 2014 года он обсуждался и наконец-то был вынесен на окончательное решение президента, который его поддержал», - рассказал эксперт.

По словам Матвейчева, президент России Владимир Путин абсолютно искренне верит в то, что народы России и Украины едины.

«Путин считает наши народы одним народом. Это не только его мнение, но и мнение генетиков. И русский, и украинский народы генетически на 60% принадлежат к одной гаплогруппе R1a1. Отличий в этом смысле между русскими и украинцами нет в большинстве из них. К русским многие относятся люди и из немцев, а в Украине есть бывшие евреи. Понятно, что много людей интегрировано. Путин исходит из того, что Россия, естественно, не враг Украине, а врагом является США», - объяснил он.

Эксперт пояснил, что влияние Соединенных Штатов направлено, в частности на то, чтобы натравить Украину на Россию. Именно Америка, по его словам, является главным источником агрессии в отношениях «братских стран».

«Они используют Украину для натравливания на Россию. Агрессию совершила первой американская сторона, когда совершила, так называемый, Майдан и вела дальнейшую антироссийскую политику, медийную в том числе. Сейчас все службы и министерства информационной политики напрямую подчиняются американским специалистам. Украина - страна не суверенная. А наша задача историческая в том, чтобы части единого русского народа были наконец-то соединены и никакой, так называемой, выруси и этого непотребства исторического в природе не существовало. Чтобы люди перестали себя так называть и вернулись к своим историческим корням», - заключил он.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире НСН прокомментировал заявление Владимира Зеленского о выдаче украинских паспортов гражданам России. По словам эксперта, заявления избранного президента Украины носят несерьезный характер.