Ответка из Киева. Для россиян могут упростить получение украинских паспортов?
Экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, чем Киев может ответить на решение президента РФ Владимира Путина упростить порядок получения российского гражданства жителям Донбасса.
В Кремле ищут возможности не только по упрощению процедуры получения российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и всем украинцам. Такое заявление сделал на пресс-конференции в Пекине президент России Владимир Путин 27 апреля.
Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН рассказал как украинские элиты отнеслись к заявлению российского лидера о введении упрощенного порядка предоставления российского гражданства жителям Украины.
«На Украине это заявление Владимира Путина воспринимается как прямое вмешательство в дела страны, причем независимо от политической ориентации партий и движений, и давление на гражданское общество на Украине. Оно грозит серьезным конфликтом. Накануне вступления Владимира Зеленского в должность президента этот шаг Владимира Путина может существенно ухудшить перспективу отношений между Россией и Украиной», - считает политолог.
Олег Соскин уверен, что в качестве ответных мер на Украине последуют изменения Конституции, статуса государственного языка и ответные шаги по введению упрощенного получения украинского гражданского для россиян.
«Конечно, последует отмена идиотского закона о верховенстве украинского языка. Думаю, в этой связи надо будет давать русскому языку статус второго государственного и английскому – тоже. Это будет сильнейший удар по России.
Внутри страны также будет принято решение изменить статью Конституции, по которой можно иметь исключительно украинское гражданство. Думаю, будет разрешено иметь минимум три гражданства. После этого будет принято решение всем гражданам России, имеющим украинские корни, получить гражданство Украины в упрощенном порядке», - рассказал бывший президентский советник.
Он считает, что последние потенциальные изменения не должны в России вызывать обманчивые надежды. Скорее, наоборот.
«Будет изменена внешняя политика в отношении России. Будет битва – острие против острия, - направленная на отделение от России европейских регионов. Вот к чему может сейчас привести это очень опасное решение Путина, которое повлечет за собой эскалацию отношений между Россией и Украиной», - заявил НСН Олег Соскин.
Ранее экс-зам генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе заявил НСН, что упрощение получения гражданстве – это нормальная практика в современном мире.
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