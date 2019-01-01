Ответка из Киева. Для россиян могут упростить получение украинских паспортов?

Олег Соскин уверен, что в качестве ответных мер на Украине последуют изменения Конституции, статуса государственного языка и ответные шаги по введению упрощенного получения украинского гражданского для россиян.

«Конечно, последует отмена идиотского закона о верховенстве украинского языка. Думаю, в этой связи надо будет давать русскому языку статус второго государственного и английскому – тоже. Это будет сильнейший удар по России.

Внутри страны также будет принято решение изменить статью Конституции, по которой можно иметь исключительно украинское гражданство. Думаю, будет разрешено иметь минимум три гражданства. После этого будет принято решение всем гражданам России, имеющим украинские корни, получить гражданство Украины в упрощенном порядке», - рассказал бывший президентский советник.

Он считает, что последние потенциальные изменения не должны в России вызывать обманчивые надежды. Скорее, наоборот.

«Будет изменена внешняя политика в отношении России. Будет битва – острие против острия, - направленная на отделение от России европейских регионов. Вот к чему может сейчас привести это очень опасное решение Путина, которое повлечет за собой эскалацию отношений между Россией и Украиной», - заявил НСН Олег Соскин.

Ранее экс-зам генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе заявил НСН, что упрощение получения гражданстве – это нормальная практика в современном мире.

