Пример или пугало? Чем станет Украина после указа Путина о Донбассе

Своим заявлением о миссии Украины Зеленский прокомментировал решение российского президента Владимира Путина об упрощенном режиме получения паспортов РФ жителями Донбасса. Зеленский призвал Россию не тратить время зря, «пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ».

Ранее украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил НСН, что указ Путина об упрощении получения жителями ДНР и ЛНР российского гражданства может существенно ухудшить перспективу отношений между Россией и Украиной.

«Будет изменена внешняя политика в отношении России. Будет битва – острие против острия, - направленная на отделение от России европейских регионов. Вот к чему может сейчас привести это очень опасное решение Путина, которое повлечет за собой эскалацию отношений между Россией и Украиной», - заявил НСН Олег Соскин.

Между тем, экс-замгенсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе рассказал НСН, что упрощение получения гражданства – это нормальная практика в современном мире.

«Это совершенно естественная в современном мире практика, которая должна существовать в современном мире в отношении всех цивилизованных стран. Перемещение людей по странам сейчас уже стало настолько нормальной, обычной практикой... Если мы хотим строить доброжелательные отношения с любой страной и вообще развивать отношения, политические, экономические, то какая может быть сложная процедура выдачи паспортов любой стране», — сказал он.