Экс-зам генсекретаря ООН объяснил упрощение выдачи паспортов для Донбасса

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал упрощение предоставления гражданства РФ жителям Донбасса гуманитарной мерой. По его словам, Украина не может предоставить жителям этого региона базовые права, передает ТАСС. Указ президента Владимира Путина был направлен на то, чтобы «обеспечить тем гражданам, которые оказались в ужасных бедственных условиях, возможности социальной защиты».

Экс-зам генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе заявил НСН, что упрощение получения гражданстве – это нормальная практика в современном мире (слушайте аудио).

«Это совершенно естественная в современном мире практика, которая должна существовать в современном мире в отношении всех цивилизованных стран. Перемещение людей по странам сейчас уже стало настолько нормальной, обычной практикой... Если мы хотим строить доброжелательные отношения с любой страной и вообще развивать отношения, политические, экономические, то какая может быть сложная процедура выдачи паспортов любой стране», — сказал он.

Ранее экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв заявил в эфире НСН, что решения об упрощенной процедуре получения гражданства России жители юго-востока Украины ждали пять лет.

