Царев: Донбасс заслужил право на русский паспорт!
Экс-спикер парламента Новороссии в эфире НСН рассказал, как новость об упрощении перехода в российское гражданство восприняли в Донбассе.
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН рассказал, как эту новость восприняли в Донбассе.
«Мы этого события настолько долго ждали, что даже не верили, что наконец-то это произойдет. Люди пять лет под обстрелами, сколько людей погибло. Все это из-за того, что люди хотели быть русскими. Они за это право получить русский паспорт заплатили сполна. Как мало кто», - заявил он.
Политик выразил уверенность, что это не приведет к существенным тратам для российского бюджета.
«И что кто-то может упрекать Россию в том, что она выдает свои паспорта соотечественникам? Первыми эту практику начали европейские страны, граничащие с Украиной. Румыния, Польша выдают свои паспорта пачками, невзирая, нравится это украинской власти или нет. Россия - последний из соседей Украины, который пошел на такой шаг. Нужно меньше думать о мировом сообществе, а больше – о своих гражданах и соотечественниках», - заключил он.
Ранее Царев в эфире НСН оценил шансы Зеленского на замирение Донбасса.
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