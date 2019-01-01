Царев: Донбасс заслужил право на русский паспорт!

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении​ процедуры получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН рассказал, как эту новость восприняли в Донбассе.

«Мы этого события настолько долго ждали, что даже не верили, что наконец-то это произойдет. Люди пять лет под обстрелами, сколько людей погибло. Все это из-за того, что люди хотели быть русскими. Они за это право получить русский паспорт заплатили сполна. Как мало кто», - заявил он.