Украина

Царев: Донбасс заслужил право на русский паспорт!

24 апреля21:00
Георгий Гагарин

Экс-спикер парламента Новороссии в эфире НСН рассказал, как новость об упрощении перехода в российское гражданство восприняли в Донбассе.



Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении​ процедуры получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН рассказал, как эту новость восприняли в Донбассе.

«Мы этого события настолько долго ждали, что даже не верили, что наконец-то это произойдет. Люди пять лет под обстрелами, сколько людей погибло. Все это из-за того, что люди хотели быть русскими. Они за это право получить русский паспорт заплатили сполна. Как мало кто», - заявил он.

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Политик выразил уверенность, что это не приведет к существенным тратам для российского бюджета.

«И что кто-то может упрекать Россию в том, что она выдает свои паспорта соотечественникам? Первыми эту практику начали европейские страны, граничащие с Украиной. Румыния, Польша выдают свои паспорта пачками, невзирая, нравится это украинской власти или нет. Россия - последний из соседей Украины, который пошел на такой шаг. Нужно меньше думать о мировом сообществе, а больше – о своих гражданах и соотечественниках», - заключил он.

Ранее Царев в эфире НСН оценил шансы Зеленского на замирение Донбасса.

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ФОТО: nagg.in.ua
ТЕГИ:Олег ЦаревДонбассГражданство

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