Границы без подписей. В России напомнили о нацисткой риторике эстонских приверженцев Тартуского договора
В России и Прибалтике эксперты раскрыли причины борьбы Эстонии за Тартуский договор и предупредили о последствиях в новой реальности.
Парламент Эстонии 3 мая рассмотрит предложение отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с Россией. Оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии предлагает отменить подписи под договором от 18 февраля 2014 года и восстановить границы в рамках Тартуского мирного договора. Сейчас Россия и Эстония не имеют юридически оформленной границы.
Член Правления международного Союза российских соотечественников из Таллина Андрей Заренков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскрыл отношение националистически настроенных политиков Эстонии к Тартускому договору.
«На Тартуском мирном договоре в Эстонии строится факт создания национального государства. По мнению местных националистов, ссылки на него нужно вносить в любой документ, чтобы не подвергать сомнению легальность этого договора», - подчеркнул собеседник НСН.
Он также рассказал о попытках экс-министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, который прежде возглавлял и Минобороны, и Минюст страны «выставить счёт России за оккупацию». Тема Тартуского договора придавала ему дополнительное обоснование для главной идеи – о плате за оккупацию, отметил Заренков.
Ежегодное обострение эстонских политиков приведет к росту недружественных настроений между странами, считает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он упрекнул правящие круги Эстонии в желании поддержать таким образом внимание к себе со стороны своих североатлантических союзников.
«По внутреннему политическому аспекту, они (правящая коалиция Эстонии – прим. НСН) хотят, ориентируясь на националистические круги, поднять свой рейтинг, показать себя защитниками и борцами за национальные интересы. Это в духе националистической волны, которая поднимается в Европе последние три-пять лет.
Когда Эстонию принимали в ЕС и НАТО, в Таллине говорили, что никаких проблем у них нет. А, согласно европейским документам, членам Евросоюза нельзя иметь обостренные отношения с соседними государствами», - сделал вывод собеседник НСН.
Еще вначале года, 13 января, президент Эстонии Алар Карис выступил за расширение военного альянса в нынешних условиях напряженности. Об этом сообщает РИА Новости. Он также заявил, что положительно смотрит на вступление НАТО Швеции и Финляндии.
России придется грубо ответить на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, так как это приведет к блокировке Балтийского моря и изоляции Калининграда, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член правления литовской партии «Социалистический народный фронт» Эдикус Ягелавичус.
«Вступление Швеции и Финляндии в НАТО – это большая угроза для Литвы, Латвии и Эстонии. Ведь если начнется блокировка Балтийского моря, Калининград окажется в изоляции, и Россия должна будет что-то предпринимать. Возможно, ей придется пробивать какой-то коридор, тогда возникнет угроза для Литвы, Латвии и Эстонии. Наше мнение отличается от мнения системных СМИ. Мы уже много лет устраиваем пикеты возле посольства США, так как наоборот считаем, что идет угроза со стороны НАТО», - заявил литовский политик
В Кремле отвергли территориaльные притязaния Эстонии к России, которые Таллин обосновывaет Тартуским мирным договором 1920 года.
«Мы полaгaем это неприемлемым и не можем с этим соглaситься», - цитирует RT пресс-секретаря президентa РФ Дмитрия Пескова, который ответил нa вопрос, кaк в Кремле относятся к этим требовaниям.
Ранее заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой в эфире НСН напомнил, что Тартуский мирный договор прекратил свое существование в 1940 году «а территории, на которые, якобы, претендуют некоторые эстонские политики, были есть и останутся русскими».
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