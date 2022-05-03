Границы без подписей. В России напомнили о нацисткой риторике эстонских приверженцев Тартуского договора

Член Правления международного Союза российских соотечественников из Таллина Андрей Заренков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскрыл отношение националистически настроенных политиков Эстонии к Тартускому договору.

«На Тартуском мирном договоре в Эстонии строится факт создания национального государства. По мнению местных националистов, ссылки на него нужно вносить в любой документ, чтобы не подвергать сомнению легальность этого договора», - подчеркнул собеседник НСН.

Он также рассказал о попытках экс-министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, который прежде возглавлял и Минобороны, и Минюст страны «выставить счёт России за оккупацию». Тема Тартуского договора придавала ему дополнительное обоснование для главной идеи – о плате за оккупацию, отметил Заренков.