«15 минут славы». Территориальные претензии Эстонии к России назвали хайпом

«В данном случае мы имеем дело с саморекламой – 15 минут славы. Можно, конечно, вспоминать Тартуский договор, если бы не итоги Второй мировой войны и не признание принципа нерушимости границ. Кандидат просто решил хайпануть, напомнить о себе, создать информационный повод, повысить свою цитируемость, сделав заявление, которое не имеет никакого отношения к реальной политике. Российские СМИ с радостью помогли ему в этом и начали раскручивать тему. Все это рассчитано на часть эстонской аудитории, причем небольшую, потому что большинство эстонцев вряд ли имеют территориальные претензии к России. Но для кандидата в президенты Эстонии все реклама, кроме некролога», - отметило Калачев.

По его мнению, в России не должны обращать внимание на «каждый чих» какого-либо из политиков.

«Москва никак не должна реагировать. По большому счету, на каждый роток не накинешь платок. Нет смысла реагировать на каждый чих и заявление того или иного политика, на то, что является частью предвыборной кампании и не имеет никакого отношения к реальным отношениям двух стран. При этом, судя по выступлению кандидата, шансы на его избрание не так уж высоки, иначе бы он вел себя более сдержанно», - заключил собеседник НСН.