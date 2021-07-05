«15 минут славы». Территориальные претензии Эстонии к России назвали хайпом
В данном случае мы имеем дело с саморекламой и частью предвыборной кампании эстонского политика, заявил НСН политолог Константин Калачев.
Москва не должна реагировать на заявления кандидата в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса, высказавшего территориальные претензии к России, поскольку они не имеют отношения к реальным отношениям двух стран, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Константин Калачев.
Ранее Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный между Россией и Эстонией в 1920 году, все еще действует. По его мнению, действующей является и граница того времени, и нет причин «узаконивать оккупацию» Печор и территорий за Нарвой.
«В данном случае мы имеем дело с саморекламой – 15 минут славы. Можно, конечно, вспоминать Тартуский договор, если бы не итоги Второй мировой войны и не признание принципа нерушимости границ. Кандидат просто решил хайпануть, напомнить о себе, создать информационный повод, повысить свою цитируемость, сделав заявление, которое не имеет никакого отношения к реальной политике. Российские СМИ с радостью помогли ему в этом и начали раскручивать тему. Все это рассчитано на часть эстонской аудитории, причем небольшую, потому что большинство эстонцев вряд ли имеют территориальные претензии к России. Но для кандидата в президенты Эстонии все реклама, кроме некролога», - отметило Калачев.
По его мнению, в России не должны обращать внимание на «каждый чих» какого-либо из политиков.
«Москва никак не должна реагировать. По большому счету, на каждый роток не накинешь платок. Нет смысла реагировать на каждый чих и заявление того или иного политика, на то, что является частью предвыборной кампании и не имеет никакого отношения к реальным отношениям двух стран. При этом, судя по выступлению кандидата, шансы на его избрание не так уж высоки, иначе бы он вел себя более сдержанно», - заключил собеседник НСН.
Тему территориальных претензий на основании Тартуского договора спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас поднял ещё в ноябре 2019 года. В феврале 2020 года Эстония признала отсутствие территориальных претензий к России. Президент этой страны Керсти Кальюлайд рассказала тогда, что условиями принятия страны в НАТО был отказ от территориальных претензий и сохранение границ, сформировавшихся после Второй мировой войны. Тем не менее, этот вопрос периодически поднимается эстонскими политиками.
В соответствии с заключенным в 1920 году Тартуским мирным договором, к Эстонии отошли территории на правобережье Нарвы (часть нынешней Ленинградской области) и часть Псковской губернии (Печорский район Псковской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР. В настоящее время между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы.
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