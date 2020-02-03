«Кризис развития» или жанра? В Эстонии объявили Тартуский договор действительным
В России раскритиковали очередное обращение властей Эстонии к столь важной для их самоопределения теме.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в минувшее воскресенье заявила, что власти страны считают заключенный в 1920 году Тартуский мирный договор с Советской Россией действительным. Она дала понять, что это очень важный для Эстонии вопрос. По словам Кальюлайд, тот договор был и остаётся свидетельством рождения эстонского государства.
Российская сторона в вопросах взаимоотношений с Эстонией, как правило, ссылается на более поздние исторические события. По договору от 1920 года эстонцам отошла часть территорий современных Псковской и Ленинградской областей. Однако в Москве считают, что документ не имеет юридической силы: в 1940 году Эстония вошла в состав СССР, и в 1944 году упомянутые земли отошли РСФСР.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила не только Кальюлайд, но и замминистру иностранных дел Польши Павлу Яблонскому: тот считает безоговорочным право Варшавы требовать от России репарации за «ущерб» времён Второй мировой войны.
По мнению Захаровой, подобные заявления говорят о том, что «у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим».
«Видимо, кризис развития - нечем привлекать электорат», - написала она в Facebook.
Ранее президент Эстонии отказалась принять от российских дипломатов крымское вино. При этом шоколад и цветы Керсти Кальюлайд приняла. Российский сенатор Алексей Пушков тогда предположил, что Кальюлайд могла воспринять вино из Крыма как «троллинг» - ЕС, в который входит Эстония, не признает вхождение Крыма состав РФ.
Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипломатической академии МИД Иван Сурма в эфире НСН не исключил, что российские дипломаты могли таким подарком намекнуть на активную антироссийскую позицию Эстонии.
«Их позиция ясна, поскольку они, являясь странами ЕС и союзниками НАТО, обязаны показать свою эффективность в этих интеграционных структурах», - сказал он о властях Эстонии.
Тему территориальных претензий на основании Тартуского договора ещё в ноябре 2019 года поднял спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас. По его словам, правящая коалиция не намерена ратифицировать новый документ о государственной границе. Эта же коалиция теперь настаивает на том, чтобы Кальюлайд отказалась от поездки в Москву на Парад победы 9 мая.
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