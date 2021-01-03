Ежегодное обострение. Эстония завела традицию ссориться с Россией из-за границ

Дозденко предложил эстонским партнерам вспомнить и другие исторические эпизоды, кроме Тартуского договора, и не включать "избирательную память". Например, многовековую историю нахождения чудской земли в составе Руси и Российской империи или историю советского периода. Не надо забывать, что и Ивангородская крепость была построена Иваном III как форпост Руси против шведов (заметьте, не эстонцев)», - сообщает Telegram-канал Ленобласти.

Территориальные претензии Эстонии к России спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас уже выдвигал - в минувшем январе. Ежегодное обострение эстонских политиков приведет к росту недружественных настроений между странами, считает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов. В эфире НСН он упрекнул правящие круги Эстонии в желании поддержать таким образом внимание к себе со стороны своих североатлантических союзников.