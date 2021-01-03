Ежегодное обострение. Эстония завела традицию ссориться с Россией из-за границ
Эксперты-международники, дипломаты и депутаты обсудили в эфире НСН новогоднее обострение территориальных претензий Эстонии к России.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал территориальные претензии, которые высказал спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас. Глава российского региона, который был участником переговоров с Эстонией о техническом описании российско-эстонской границы в 1996 году, предложил эстонским политикам не «включать "избирательную память"».
Дозденко предложил эстонским партнерам вспомнить и другие исторические эпизоды, кроме Тартуского договора, и не включать "избирательную память". Например, многовековую историю нахождения чудской земли в составе Руси и Российской империи или историю советского периода. Не надо забывать, что и Ивангородская крепость была построена Иваном III как форпост Руси против шведов (заметьте, не эстонцев)», - сообщает Telegram-канал Ленобласти.
Территориальные претензии Эстонии к России спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас уже выдвигал - в минувшем январе. Ежегодное обострение эстонских политиков приведет к росту недружественных настроений между странами, считает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов. В эфире НСН он упрекнул правящие круги Эстонии в желании поддержать таким образом внимание к себе со стороны своих североатлантических союзников.
«По внутреннему политическому аспекту, они (правящая коалиция Эстонии – прим. НСН) хотят, ориентируясь на националистические круги, поднять свой рейтинг, показать себя защитниками и борцами за национальные интересы. Это в духе националистической волны, которая поднимается в Европе последние три-пять лет.
Когда Эстонию принимали в ЕС и НАТО, в Таллине говорили, что никаких проблем у них нет. А, согласно европейским документам, членам Евросоюза нельзя иметь обостренные отношения с соседними государствами», - сделал вывод собеседник НСН.
Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма в эфире НСН заявил, что рано или поздно эти недружественные действия могут сыграть критическую роль в отношениях между странами.
«Цель этих провокаций в том и состоит, чтобы раздражать другую сторону. Самое правильное на такие мелкие вещи не реагировать. Но в копилке это все равно остается, и когда в определенный момент будет решаться вопрос критический в ту или иную сторону, это может сыграть негативную роль во взаимоотношениях между странами», - добавил Иван Сурма.
Ранее заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой в эфире НСН напомнил, что Тартуский мирный договор прекратил свое существование в 1940 году «а территории, на которые, якобы, претендуют некоторые эстонские политики, были есть и останутся русскими».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,2 млн+24 150 / сут.
Умерли
58 506+504 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+19 847 / сут.
- Ежегодное обострение. Эстония завела традицию ссориться с Россией из-за границ
- В ДТП в Туве погибли восемь человек
- Появилась информация о планах президента Владимира Путина на Рождество
- Онищенко прокомментировал заявление эпидемиолога об угрозе нового смертельного вируса
- Церемония прощания с актером Кореневым назначена на 5 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru