В РАН рассказали, зачем Эстония обостряет отношения с Россией
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов рассказал НСН о противостоянии Эстонии по договору о границах с Россией.
Прaвящaя коaлиция в Эстонии договорилaсь о том, что не будет рaтифицировaть договор о грaнице с Россией. Об этом зaявил во вторник спикер Рийгикогу (пaрлaментa Эстонии) Хенн Пыллуaaс. Спикер пaрлaментa подчеркнул, что дaже если договор о грaнице будет рaтифицировaн Госдумой, Эстонии не следует рaтифицировaть этот документ со своей стороны
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов рассказал в эфире НСН, что новое заявление Эстонии о нежелании рaтифицировaть договор о грaнице с Россией приведет к росту недружественных настроений между странами. Эскперт указал на два аспекта проблемы.
«Часть правящих кругов Эстонии идет на обострение отношений с Россией, исходя из внутри- и внешнеполитических собственных задач, стремясь поддержать внимание к себе со стороны своих североатлантических союзников.
По внутреннему политическому аспекту, они (правящая коалиция Эстонии – прим. НСН) хотят, ориентируясь на националистические круги, поднять свой рейтинг, показать себя защитниками и борцами за национальные интересы. Это в духе националистической волны, которая поднимается в Европе последние три-пять лет.
По внешнеполитическому аспекту, история подписания договора о границе между Россией и Эстонией тянется с 2014 года. Когда, казалось бы, согласованный документ, дополнила Эстония и сорвала его подписание. И это не добавляет тепла в наши двусторонние связи.
Кроме того, новые действия против России не прибавят Эстонии поддержки и со стороны европейских союзников. Когда Эстонию принимали в ЕС и НАТО, в Таллине говорили, что никаких проблем у них нет. А, согласно европейским документам, членам Евросоюза нельзя иметь обостренные отношения с соседними государствами», - сделал вывод собеседник НСН.
Константин Воронов убежден, что внешняя политика Эстонии в отношении России не найдет поддержку в мире.
«С правовой точки зрения, позиция России безукоризненная. Линия поведения Эстонии деструктивна. Она не пользуется поддержкой ни в Евросоюзе, ни в НАТО. Эстония – пример негодного внешнеполитического курса, который ведут правящие элиты», - заявил ученый.
Ранее завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма в эфире НСН пояснил, как выпады Эстонии в отношении России влияют на отношения между странами.
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