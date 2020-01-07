Прaвящaя коaлиция в Эстонии договорилaсь о том, что не будет рaтифицировaть договор о грaнице с Россией. Об этом зaявил во вторник спикер Рийгикогу (пaрлaментa Эстонии) Хенн Пыллуaaс. Спикер пaрлaментa подчеркнул, что дaже если договор о грaнице будет рaтифицировaн Госдумой, Эстонии не следует рaтифицировaть этот документ со своей стороны

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов рассказал в эфире НСН, что новое заявление Эстонии о нежелании рaтифицировaть договор о грaнице с Россией приведет к росту недружественных настроений между странами. Эскперт указал на два аспекта проблемы.

«Часть правящих кругов Эстонии идет на обострение отношений с Россией, исходя из внутри- и внешнеполитических собственных задач, стремясь поддержать внимание к себе со стороны своих североатлантических союзников.

По внутреннему политическому аспекту, они (правящая коалиция Эстонии – прим. НСН) хотят, ориентируясь на националистические круги, поднять свой рейтинг, показать себя защитниками и борцами за национальные интересы. Это в духе националистической волны, которая поднимается в Европе последние три-пять лет.