«Обещал подтянуть русский». Эстонский политолог оценил нового президента
Леонид Карабешкин охарактеризовал взгляды нового президента Эстонии как умеренно-консервативные и отметил, что существенных изменений во внешней политике ждать не стоит.
Депутаты Рийгикогу во втором туре избрали президентом Эстонии Алара Кариса. Кандидатуру директора Эстонского национального музея поддержали 72 парламентария. Эстонский политолог Леонид Карабешкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, чего ждать от нового президента и как это повлияет на антироссийскую риторику.
«Новый президент Алар Карис придерживается умеренно-консервативных взглядов, он не экстремист, получил образование в советское время. Главное, я думаю, что от него не нужно ждать неожиданностей. Внезапных поездок в Москву, как это делала предыдущий президент Кальюлайд с согласованием с профильными ведомствами и комитетом нашего парламента, при Карисе не будет. Он отчетливо осознает не очень большое место президента в эстонской политической системе», - отметил Карабешкин.
По его словам, Эстония не проводит самостоятельную антироссийскую политику, а лишь перенимает западные установки в отношениях с Москвой.
«Я бы не сказал, что Эстония проводит откровенную антироссийскую политику. Эта конфронтация носит общий характер, конфронтация России и Запада, и Эстония просто в нее встроена. Если не брать риторику отдельных наших чиновников или политиков, то в принципе самостоятельной антироссийской линии Эстония не проводит», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом политолог подчеркнул, что курс на сворачивание русскоязычного пространства продолжится, хоть новый президент и пообещал подтянуть свой русский.
«Новый президент в предвыборной период, с одой стороны, заявил о приверженности преамбуле Конституции, в которой записано, что цель нашего государства – это сохранение эстонцев и эстонского языка на века. С другой стороны, пообещал в отличие от предыдущего президента в ближайшее время свой русский язык восстановить и с согражданами русскоязычными на нем разговаривать. Но политика государства остается неизменной, курс на сворачивание русскоязычного пространства не отменяется», - рассказал он.
Карабешкин также отметил, что результаты выборов несильно отразятся на взаимоотношениях Эстонии со странами Прибалтики и Европы, ведь во внешней политике президент страны выполняет в большей степени представительскую функцию.
Ранее кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный между Россией и Эстонией в 1920 году, все еще действует. По его мнению, действующей является и граница того времени, и нет причин «узаконивать оккупацию» Печор и территорий за Нарвой.
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