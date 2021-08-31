«Обещал подтянуть русский». Эстонский политолог оценил нового президента

«Я бы не сказал, что Эстония проводит откровенную антироссийскую политику. Эта конфронтация носит общий характер, конфронтация России и Запада, и Эстония просто в нее встроена. Если не брать риторику отдельных наших чиновников или политиков, то в принципе самостоятельной антироссийской линии Эстония не проводит», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

При этом политолог подчеркнул, что курс на сворачивание русскоязычного пространства продолжится, хоть новый президент и пообещал подтянуть свой русский.

«Новый президент в предвыборной период, с одой стороны, заявил о приверженности преамбуле Конституции, в которой записано, что цель нашего государства – это сохранение эстонцев и эстонского языка на века. С другой стороны, пообещал в отличие от предыдущего президента в ближайшее время свой русский язык восстановить и с согражданами русскоязычными на нем разговаривать. Но политика государства остается неизменной, курс на сворачивание русскоязычного пространства не отменяется», - рассказал он.

Карабешкин также отметил, что результаты выборов несильно отразятся на взаимоотношениях Эстонии со странами Прибалтики и Европы, ведь во внешней политике президент страны выполняет в большей степени представительскую функцию.

Ранее кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный между Россией и Эстонией в 1920 году, все еще действует. По его мнению, действующей является и граница того времени, и нет причин «узаконивать оккупацию» Печор и территорий за Нарвой.

