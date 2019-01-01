Толстой: Решение о храме было законным, а протест, возможно, организованным
Заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой специально для НСН подготовил топ главных новостей уходящего дня, на его взгляд.
В Екатеринбурге продолжаются протесты против строительства храма
В Екатеринбурге арестовали около 100 участников акции против строительства храма на месте сквера в центре города. Задержанным вменялось мелкое хулиганство, они получили от 2 до 10 суток административного ареста.
Петр Толстой: «Ситуацию прокомментировал даже президент России. Он сказал о том, что необходимо учитывать мнения жителей города и провести опрос. Конечно, странно было бы пересматривать решение, которое было принято по закону только из-за того что существует этот протест (как говорят, стихийный, но, по всей видимости, он хорошо организован). Будем надеяться, что эта ситуация благополучно разрешится. Храм будет построен, а горожане будут дышать свежим воздухом у тех же деревьев, которые просто будут пересажены на 50 метров», - отметил Петр Толстой в беседе с НСН.
Москва ответила на скандальное заявление МИД Эстонии о «нерешенных территориальных вопросах»
Москва считает провокационными заявления министра иностранных дел Эстонии Марта Хельме о том, что у республики остаются нерешенные территориальные вопросы с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Петр Толстой: «По всей видимости, Эстония хочет как-то прирасти территориями. Как справедливо отметила официальный представитель российского МИДа, нужно просто подождать, пока в этом небольшом государстве закончится предвыборная кампания. Тартуский мирный договор прекратил свое существование в 1940 году, а территории, на которые, якобы, претендуют некоторые эстонские политики, были есть и останутся русскими», - заявил он НСН.
Названа дата инаугурации Зеленского
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая. Такое решение принято сегодня на заседании Верховной рады.
Петр Толстой: «Конечно, господину Порошенко не хотелось передавать свои полномочия Зеленскому (особенно с учетом того, что он несколько раз пригрозил роспуском Верховной раде), но, тем не менее, пришлось. Напоследок, правда, он успел поставить такую жирную кляксу в истории «незалежной», «цэевропейской» Украины, которая началась после госпереворота 2014 года. Тут все по классике. Круговая композиция. То, с чего националисты начали (а начали они с попыток принятия закона о языке, после чего жители востока Украины возмутились), тем и закончили. Порошенко подписал закон об украинском языке, делающий его обязательным во всех сферах жизни, а соответственно, людей, которые им не владеют, фактически, людьми второго сорта на Украине. К сожалению, надеяться на то, что избранный президент сможет как-то кардинально изменить ситуацию, пока не приходится», - констатировал Петр Толстой в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.