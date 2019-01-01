Толстой: Решение о храме было законным, а протест, возможно, организованным

Петр Толстой: «Конечно, господину Порошенко не хотелось передавать свои полномочия Зеленскому (особенно с учетом того, что он несколько раз пригрозил роспуском Верховной раде), но, тем не менее, пришлось. Напоследок, правда, он успел поставить такую жирную кляксу в истории «незалежной», «цэевропейской» Украины, которая началась после госпереворота 2014 года. Тут все по классике. Круговая композиция. То, с чего националисты начали (а начали они с попыток принятия закона о языке, после чего жители востока Украины возмутились), тем и закончили. Порошенко подписал закон об украинском языке, делающий его обязательным во всех сферах жизни, а соответственно, людей, которые им не владеют, фактически, людьми второго сорта на Украине. К сожалению, надеяться на то, что избранный президент сможет как-то кардинально изменить ситуацию, пока не приходится», - констатировал Петр Толстой в эфире НСН.

