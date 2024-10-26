«Готов к нападению»: Израиль завершил атаку на военные объекты Ирана

ГОТОВ К «НАПАДЕНИЮ И ОБОРОНЕ»

26 октября Израиль заявил о завершении атаки на военные объекты Ирана. При этом официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниель Хагари подчеркнул, что израильские военные будут обязаны отреагировать в случае повторной эскалации со стороны Тегерана. Он также заявил, что те государства, которые пытаются втянуть регион в расширение конфликта, «заплатят высокую цену».

«Теперь я могу подтвердить, что мы завершили подготовку ответа Израиля на нападения Ирана. Мы нанесли целенаправленные и точные удары по военным объектам в Иране, предотвратив непосредственные угрозы государству Израиль. У нас есть как возможности, так и готовность действовать решительно как в нападении, так и в обороне», - заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Накануне в Тегеране прогремели взрывы. По данным агентства «Fars», ЦАХАЛ совершил атаку на несколько военных баз на западе и юго-западе иранской столицы. Однако, по данным телеканала «NBC News», удар мог быть нанесен по казармам и складу оружия в Тегеране. При этом отмечается, что спасатели не получали уведомлений об инцидентах в городе.