«Готов к нападению»: Израиль завершил атаку на военные объекты Ирана

Накануне ЦАХАЛ нанесла несколько ответных ударов по военным базам в иранских провинциях Илам, Тегеран и Хузестан.

Израиль несколько недель готовил ответ Ирану на массированную ракетную атаку со стороны Тегерана. Израильскую операцию даже пришлось отложить из-за якобы «утечки секретной информации». Тегеран тоже обещает ответить Иерусалиму новыми атаками. При этом политологи считают, что открытый конфликт между Израилем и Ираном может перейти в ядерную фазу.

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ГОТОВ К «НАПАДЕНИЮ И ОБОРОНЕ»

26 октября Израиль заявил о завершении атаки на военные объекты Ирана. При этом официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниель Хагари подчеркнул, что израильские военные будут обязаны отреагировать в случае повторной эскалации со стороны Тегерана. Он также заявил, что те государства, которые пытаются втянуть регион в расширение конфликта, «заплатят высокую цену».

«Теперь я могу подтвердить, что мы завершили подготовку ответа Израиля на нападения Ирана. Мы нанесли целенаправленные и точные удары по военным объектам в Иране, предотвратив непосредственные угрозы государству Израиль. У нас есть как возможности, так и готовность действовать решительно как в нападении, так и в обороне», - заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Накануне в Тегеране прогремели взрывы. По данным агентства «Fars», ЦАХАЛ совершил атаку на несколько военных баз на западе и юго-западе иранской столицы. Однако, по данным телеканала «NBC News», удар мог быть нанесен по казармам и складу оружия в Тегеране. При этом отмечается, что спасатели не получали уведомлений об инцидентах в городе.

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Сообщалось, что атакам подверглись военные базы в иранских провинциях Илам, Тегеран и Хузестан. По информации СМИ, Иерусалим задействовал для ударов более ста самолетов. На фоне израильской атаки в Иране даже заявили об отмене всех авиарейсов.

«В ответ на месяцы непрерывных атак со стороны иранского режима... армия обороны Израиля наносит точные удары по военным целям в Иране», - написали в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Между тем, иранское государственное агентство «Tasnim» со ссылкой на источник в высокопоставленных кругах сообщило, что Иран готов ответить Израилю на нанесенные удары.

«Иран оставляет за собой право ответить на любую агрессию, и нет никаких сомнений в том, что Израиль получит аналогичный ответ на любую агрессию», - передают «Известия».

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Несколькими днями ранее в СМИ появились сообщения о том, что Израиль был вынужден отложить атаку на Иран из-за якобы «утечки» в американских СМИ документов о ее подготовке. Отмечалось, что такая ситуация отсрочила операцию в связи с необходимостью «изменить определенные стратегии и компоненты».

О готовности нанести «смертельный» удар по Ирану в Израиле говорили еще в начале октября. В Иерусалиме рассматривали такой план действий в качестве ответа на иранские ракетные удары по израильской территории после атаки Израиля на Ливан и ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Он был убит ЦАХАЛ 27 сентября 2024 года в Бейруте.

Министр обороны Израиля Йоав Галант подчеркнул, что Иерусалим не собирается отказываться от плана ответного удара по Ирану. Он назвал готовящуюся атаку «смертоносной и неожиданной». При этом иранскую бомбардировку Израиля Галант охарактеризовал как «агрессивную, но неточную», передает один из израильских телеканалов.

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АТАКА ИРАНА

Иран нанес массированный удар по Израилю 1 октября. Тегеран использовал примерно 400 баллистических ракет. После этого сообщалось, что в Иране разработали минимум 10 планов действий на случай ответного удара Израиля, но не намерены реагировать на ограниченную атаку.

Между тем, политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в беседе с НСН предположил, что, если Иран и Израиль столкнутся напрямую, конфликт может происходить в ядерной фазе.

«Иран не объявил войну Израилю, Израиль не объявил войну Ирану, но война-то идет. И будет продолжаться до той поры, пока, видимо, Иран и Израиль не столкнутся напрямую. И, скорее всего, все это будет в ядерной фазе, которая, впрочем, и в нашем противостоянии с Западом, с американцами, с моей точки зрения, приближается», - добавил он.

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До этого министр обороны Израиля Йоав Галант также не исключил возможность ударов по иранским ядерным объектам. По его словам, Иерусалим координируется с Вашингтоном, но самостоятельно принимает решения об ответе на атаку Ирана.

Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что израильская операция в секторе Газа полностью завершится в январе-феврале 2025 года.

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