Нетаньяху обвинил Иран в попытке ликвидировать его вместе с супругой

«Мы продолжим войну до конца, пока не достигнем решительной победы и всех наших целей - ликвидация ХАМАС, возвращение всех заложников и гарантия того, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля. Нас никто не остановит - ни Гаага, ни ось зла, ни кто-либо другой», — сказал премьер на пресс-конференции.

Нетаньяху также обвинил Иран в попытке ликвидировать его вместе с супругой.



Утром 19 октября беспилотник, вылетевший из Ливана, атаковал частную резиденцию Нетаньяху в городе Кесария. В момент удара премьера там не было, никто не пострадал.



В кабмине Израиля заявили, что атака БПЛА на частную резиденцию Нетаньяху была попыткой Ирана устранить политика, пишут местные СМИ.

Ранее Израиль объявил об устранении в секторе Газа лидера палестинского движения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

