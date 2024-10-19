Нетаньяху обвинил Иран в попытке ликвидировать его вместе с супругой
После атаки дрона на дом израильского премьера Биньямина Нетаньяху он заявил, что ничто не сможет остановить Израиль.
«Мы продолжим войну до конца, пока не достигнем решительной победы и всех наших целей - ликвидация ХАМАС, возвращение всех заложников и гарантия того, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля. Нас никто не остановит - ни Гаага, ни ось зла, ни кто-либо другой», — сказал премьер на пресс-конференции.
Нетаньяху также обвинил Иран в попытке ликвидировать его вместе с супругой.
Утром 19 октября беспилотник, вылетевший из Ливана, атаковал частную резиденцию Нетаньяху в городе Кесария. В момент удара премьера там не было, никто не пострадал.
В кабмине Израиля заявили, что атака БПЛА на частную резиденцию Нетаньяху была попыткой Ирана устранить политика, пишут местные СМИ.
Ранее Израиль объявил об устранении в секторе Газа лидера палестинского движения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нетаньяху обвинил Иран в попытке ликвидировать его вместе с супругой
- В России разработают ГОСТ на подарок для новорожденных
- СМИ: В Москве погиб бывший вице-президент нефтяной компании «ЮКОС» Рогачев
- СМИ: В Испании женщина умерла после укуса домашнего хомяка
- Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий
- На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
- Мизулина не приняла извинения Лебедева
- Ринго Старр анонсировал новый кантри-альбом «Look Up»
- В Челябинске зарезали рэпера Трикопюшона
- Грузовик и газель загорелись после ДТП в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru