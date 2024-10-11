«Они не ссорились!»: Испугает ли Запад встреча Путина с новым президентом Ирана

На встрече президентов России и Ирана не будет обсуждаться тема противостояния Западу, с которым Тегеран не ссорился, хоть и остается союзником Москвы, объяснили в интервью НСН политолог Евгений Минченко и востоковед Каринэ Геворгян.

Президент РФ Владимир Путин в ночь на 11 октября прибыл в Ашхабад, где у него, в частности, запланирована встреча с новым главой Ирана Масудом Пезешкианом. Официальный представитель Кремля анонсировал «серьезный разговор» двух президентов. Минченко отметил, что у Ирана сейчас есть более важные вопросы, чем дружить или не дружить с Западом.

«Каких-то судьбоносных решений ожидать не стоит. Как минимум, они познакомятся. Понятно, что обсудят непростую в целом ближневосточную ситуацию. Иран сейчас всеми силами пытается избежать полномасштабной войны. Такое впечатление, что Нетаньяху (премьер Израиля – прим. НСН) делает все для того, чтобы она началась. Для них тема дружить или не дружить с Западом не существует на данный момент. При этом Россия, несомненно, остается союзником Ирана», - сказал политолог.

При этом он допустил, что Путин и Пезешкианом обсудят и вопросы, связанные со спецоперацией на Украине, но не будут рассказывать об этом публично.

«Иран, по неофициальным данным, является значимым реципиентом в теме СВО. Соответственно, я думаю, будет обсуждаться продолжение сотрудничества в этом направлении, но сразу могу предупредить, что в публичном поле мы ничего об этом не услышим», - пояснил политолог.

Со своей стороны, Каринэ Геворгян отметила, что Иран не собирается ссориться с Западом, хоть и остается в статусе «еnfant terrible».

«Иран с Западом не ссорился и не собирался ссориться, он сохранил свои посольства в западных странах. Западные посольства, в частности посольство Великобритании, в Тегеране работают. Да, Иран "еnfant terrible" (ужасный ребенок – прим. НСН) в западном представлении, но это не запрещенный в России ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН). Встреча Путина с Пезешкианом состоится по просьбе иранской стороны, поэтому президент Ирана будет настроен позитивно. Обсуждать они будут положение на Ближнем Востоке и взаимное сотрудничество. Россия поставила Ирану на днях установку С-400, и я не вижу оснований для того, чтобы отношения двух стран портились, здесь нет никаких проблем», - заключила собеседница НСН.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин ранее говорил «Радиоточке НСН», что Масуд Пезешкиан – это президент-реформатор, который «начал с того, что пригласил американцев к разговору». Предыдущий президент Ирана Эбрахим Раиси погиб 19 мая 2024 года при крушении вертолета.