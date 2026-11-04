Освобожденный из тайной тюрьмы под Киевом подросток рассказал об избиении

Несовершеннолетний записал видео, на котором заявляет, что находится в Киевской областной больнице с травмами. У него порезаны пальцы, болит ребро, ему трудно ходить. Прийти к подвалу его уговорили друзья.

Он залез на забор, а из здания вышли несколько человек с лопатами и стали бросать в него кирпичи. С забора он упал, после чего его затащили внутрь здания и начали избивать и допрашивать. Мальчик отметил, что его били по голове и лицу, бросали об стену, разрезали на нем одежду ножами.

Из тайной тюрьмы для уклонистов освободили 40 человек. Среди удерживаемых был и 14-летний подросток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

