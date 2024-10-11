Сатановский назвал отношения Ирана и Саудовской Аравии «необъявленной войной»
Главным оружием арабского мира против Ирана является Израиль – он состоялся в военном отношении и стал необъявленной ядерной державой, отметил в эфире НСН политолог Евгений Сатановский.
Отношения между Ираном и Саудовской Аравией можно назвать необъявленной войной, то же самое у Ирана со странами Персидского залива, заявил политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в разговоре с НСН.
Ранее Иран пригрозил Саудовской Аравии войной при одном условии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По их данным, Тегеран предупредил, что открытие воздушного пространства стран Персидского залива для Израиля с целью использовать этот маршрут для атаки, будет расценен как «акт войны». На этом фоне Сатановский сравнил отношения между Ираном и Саудовской Аравией с отношениями РФ и США.
«Между Ираном и Саудовской Аравией необъявленная война. А какие отношения сейчас между Россией и США? У Ирана с монархиями Персидского залива то же самое. Периодически с разрывом дипотношений, с угрозами разнести вдребезги все, что у них там есть нефтяное, периодически с обстрелами саудовской территории, причем с очень серьезными последствиями для нефтяного экспорта, которые устраивают те же хуситы, являющиеся иранским прокси, то есть внешней силой, которая действует благодаря поддержке Ирана и превратилась в очень серьезную военную силу. Периодически с терактами на саудовской территории – были попытки захвата мечети во время хаджа», – сказал Сатановский.
Политолог отметил, что Израиль является главным оружием арабского мира против Ирана – он состоялся в военном отношении и стал необъявленной ядерной державой.
«Понятно, что Иран угрожает. Насколько можно серьезно относиться к словам Ирана? Вы что думаете, американский флот в регионе только ради помощи Израилю? Противостояние Израиля и Ирана, надо сказать, благодаря позиции Ирана. Там даже слово такого «Израиль» не употребляется. Хотя вроде как Израиль с 48-го года государство куда старше, чем Исламская Республика Иран, которая возникла после того, как шаха свергли. И с шахом у израильтян были отличные отношения. Ситуация – молот и наковальня. Находиться между ними опасно. Но что теперь поделать, если Израиль – это главное оружие арабского мира против Ирана? Он таким стал после того, как выиграл все войны у самих арабов, состоялся экономически, состоялся в военном отношении, стал ядерной державой необъявленной. Но тут вопрос – какой? По качеству арсеналов, с моей личной точки зрения, третий после нас и Америки», – добавил собеседник НСН.
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников сообщила, что Тегеран по тайным дипломатическим каналам пригрозил ударом богатым нефтью странам Персидского залива и «другим американским союзникам на Ближнем Востоке», если их территория или воздушное пространство будут использованы для нападения на Иран.
Вечером 1 октября Иран нанес удар свыше 200 ракетами по Израилю в ответ на гибель лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы при израильской атаке на Бейрут. Израильская сторона пообещала ответные меры. WSJ писала, что Тель-Авив предупредил Тегеран, что нацелится на нефтяные и ядерные объекты. Против этого выступили США, писала газета Financial Times. Они пытаются «ограничить масштабы» ответных мер Израиля, передает «Радиоточка НСН».
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