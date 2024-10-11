Сатановский назвал отношения Ирана и Саудовской Аравии «необъявленной войной»

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией можно назвать необъявленной войной, то же самое у Ирана со странами Персидского залива, заявил политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в разговоре с НСН.

Ранее Иран пригрозил Саудовской Аравии войной при одном условии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По их данным, Тегеран предупредил, что открытие воздушного пространства стран Персидского залива для Израиля с целью использовать этот маршрут для атаки, будет расценен как «акт войны». На этом фоне Сатановский сравнил отношения между Ираном и Саудовской Аравией с отношениями РФ и США.