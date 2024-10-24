СМИ: Израиль отложил атаку на Иран в связи с утечкой секретных документов

Израильские власти приняли решение отложить атаку на Иран после утечки в американских СМИ документов о ее подготовке, сообщила газета The Times.

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Отмечается, что утечка американских документов отсрочила атаку в связи с необходимостью «изменить определенные стратегии и компоненты». По словам источника в разведке неназванной страны, для ответа Израиля теперь требуется больше времени, чем предполагалось.

Ранее, 17 октября, издание Washinhton Post со ссылкой на израильских чиновников сообщило, что израильская армия может атаковать Иран в ближайшие дни, однако решение относительно целей ударов еще не принято, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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