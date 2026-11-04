В Binance рассказали, как хакеры украли больше $6 млрд
Крупнейшая биржа Binance опубликовала в соцсети X предварительный отчет о хищении криптовалюты.
Из него следует, что сложная многоэтапная кампания стартовала в июне 2026 года. Хакеры сочетали различные методы, включая социальную инженерию с использованием поддельных собеседований при приеме на работу, загрузку вредоносного программного обеспечения, компрометацию внутренних инструментов ИИ, взлом устройств и применение сложного метода авторизации транзакций.
Злоумышленникам удалось получить доступ к данным о сотрудниках Binance. В сентябре хакеры начали проходить собеседование на вакансию разработчика, в ходе которого прислали одному из инженеров биржи вредоносный код под видом тестового задания. После этого им удалось обойти защиту биржи, получить доступ к устройствам нескольких инженеров и инициировать кибератаку 29 октября.
Ранее Федеральное бюро расследований США обвинило хакерскую группировку TraderTraitor из Северной Кореи в краже более $6 млрд с криптобиржи Binance, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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