В Binance рассказали, как хакеры украли больше $6 млрд

Из него следует, что сложная многоэтапная кампания стартовала в июне 2026 года. Хакеры сочетали различные методы, включая социальную инженерию с использованием поддельных собеседований при приеме на работу, загрузку вредоносного программного обеспечения, компрометацию внутренних инструментов ИИ, взлом устройств и применение сложного метода авторизации транзакций.

Злоумышленникам удалось получить доступ к данным о сотрудниках Binance. В сентябре хакеры начали проходить собеседование на вакансию разработчика, в ходе которого прислали одному из инженеров биржи вредоносный код под видом тестового задания. После этого им удалось обойти защиту биржи, получить доступ к устройствам нескольких инженеров и инициировать кибератаку 29 октября.

Ранее Федеральное бюро расследований США обвинило хакерскую группировку TraderTraitor из Северной Кореи в краже более $6 млрд с криптобиржи Binance, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

