Туск заявил об усилении сил на границе Польши с РФ из-за людей с фонариками

Власти Польши мобилизовали силы на границе с Россией, сообщает RFM24 со ссылкой на заявление премьера Дональда Туска.

Польша озвучила военные планы на границе с Калининградской областью

По его словам, это произошло из-за сообщений о замеченных там людях с фонариками. Глава правительства признал, что доказательств злонамеренных действий с российской стороны нет.

Ранее глава МИД Польши выступил с новым обвинением в адрес РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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