Туск заявил об усилении сил на границе Польши с РФ из-за людей с фонариками
4 ноября 202602:01
Денис Хоноров
Власти Польши мобилизовали силы на границе с Россией, сообщает RFM24 со ссылкой на заявление премьера Дональда Туска.
По его словам, это произошло из-за сообщений о замеченных там людях с фонариками. Глава правительства признал, что доказательств злонамеренных действий с российской стороны нет.
Ранее глава МИД Польши выступил с новым обвинением в адрес РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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