СМИ: Западные войска на Украине смогут открывать ответный огонь
Военные Европы, которые могут быть размещены на Украине в составе миротворческой миссии, будут вести ответный огонь в случае нападения, сообщает The Guardian.
По данным издания, войска под командованием Великобритании и Франции будут действовать автономно от США. Они не станут полагаться на американские технологии, в том числе - спутниковую связь Starlink. Участники учений будут придерживаться оборонительной тактики, оставляя за собой право на ответные действия.
Газета не уточняет, что именно собираются защищать «миротворцы».
Ранее стало известно, что военнослужащие «коалиции желающих» отработают возможную переброску на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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