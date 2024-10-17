При этом она особенно остановилась на тезисе Зеленского об укреплении украинской обороны и подчеркнула, что он просто провоцирует НАТО на военный конфликт с Россией.

«Каким образом он хочет этого достичь? Через нанесение ущерба российской авиации вместе с партнерами. То есть он подталкивает натовцев к прямому конфликту с нашей страной и опять настаивает на том, чтобы получить разрешение на использование дальнобойного оружия по территории России, понимая к чему это приведет…», - заявила она.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОЛГОФА

Украинский политический эксперт Александр Харебин считает, что «план победы» украинского лидера станет для него Голгофой, если он не сработает.

«Это будет Голгофа. Его распнут. Это будет его личная Голгофа. Если всё, что есть в плане, не сбудется», – полагает он.

Харебин также отметил, что ситуация на Украине сейчас дошла до крайней точки.

«Ситуация сейчас дошла до предела, после которого или крах, или крест, или гражданская война. Или победа», – сказал он.

При этом венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в интервью НСН заявил, что переговоры между Россией и Украиной возможны не раньше 2025 года, и проходить они будут не на основе «нереального» плана Зеленского.

«То, о чем говорит Зеленский, это нереально. Приближается время, когда будут переговоры, они будут проходить не на основе украинского «плана победы», а на основе реальности. В ближайшем будущем разговоры о перемирии невозможны. Не раньше 2025 года это возможно, приблизительно через год или больше», - полагает он.

В Германии же считают, что поддержка «плана победы» президента Украины зависит от исхода президентских выборов в США. Таким мнением в беседе с НСН поделился политолог Александр Рар.