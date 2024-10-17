«Голгофа» и украинские «хотелки»: «План победы» Зеленского не впечатлил даже союзников
Пока президент Украины Владимир Зеленский диктует Западу четкие сроки принятия его «плана победы», в НАТО заявили, что не готовы поддержать все его пункты, а в РФ и вовсе назвали «эфемерный» план желанием воевать до последнего украинца.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября, представил в Верховной Раде украинский «план победы» из пяти пунктов, который не нашел поддержки среди западных союзников. Советник главы его офиса Михаил Подоляк раскрыл содержание секретных приложений к «мирному плану».
По его словам, в приложениях указаны детали о типе применяемого оружия, его количестве и целях на территории противника.
«Там в приложениях как раз проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, уничтожать и объекты накопления, и объекты производства, в том числе там, где будет накапливаться живая сила. Еще раз подчеркиваю, в глубине РФ», - поясни он.
ПАРТНЕРЫ НЕ ОЦЕНИЛИ
Одним из пунктов представленного Зеленским «плана победы» является размещение на территории Украины сил неядерного сдерживания, сообщило издание «Страна.ua». Также план подразумевает приглашение Украины в НАТО еще до завершения военного конфликта. Глава Украины также уточнил, что план урегулирования не предусматривает уступку территорий страны.
По данным Associated Press, Зеленский дал западным партнёрам три месяца на одобрение и принятие «плана победы».
Ранее он представил его западным коллегам во время своего визита в США в конце сентября и показал его руководству Великобритании, Италии, Германии и Франции.
При этом союзники также получили три тайных дополнения к «плану победы», которые не планируется обнародовать, уточнил Зеленский.
Однако информагентство AP уточняет, что среди западных партнеров Украины «пока никто не дал никаких указаний, что поддержит» эту инициативу, а «некоторые выразили обеспокоенность по поводу жестких сроков» принятия основных положений.
Украинские чиновники ждали реакции от западных союзников на встрече контактной группы по оказанию военной помощи Киеву на авиабазе Рамштайн в Германии, которая должна пройти 12 октября, однако была отменена после того, как президент США Джо Байден принял решение отсрочить поездку туда из-за бушующего урагана «Милтон».
Генсек НАТО Марк Рютте в свою очередь заявил, что альянс не поддержать все пункты «плана победы» украинского лидера.
«Мы приняли этот план к сведению, будем обсуждать отдельные его аспекты, по многим вопросам необходимо углубить наше понимание, у нас будет диалог за закрытыми дверями, и я не могу сейчас заявить, что мы полностью поддерживаем все его пункты», - отметил он на брифинге.
Помимо этого, Рютте повторил, что Украина станет частью НАТО тогда, «когда настанет подходящий момент».
Не все оценили так называемый «мирный план» Зеленского и в самой Украине. Так, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов в РФ) назвал его «пустыми словами».
«План очень нереалистичен. Реального разговора о наших возможностях не произошло. Просто пустые слова», — отрезал Гончаренко.
По словам депутата, пункты плана главы Украины представляют собой обычные украинские «хотелки».
«Да, это наши желания. От них нельзя отказываться. Но ведь в реальности мы имеем совсем другое», — отметил он.
ПЛАН "ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА"
В Кремле предположили, что «план победы» Зеленского является планом США «воевать до последнего украинца». Так его прокомментировал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Уже столько недель ведется речь о некоем эфемерном «мирном плане». Скорее всего, это тот же план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал мирным планом», — заявил Песков.
По словам официального представителя Кремля, реальный мирный план, который помог бы завершить конфликт на Украине, это осознание украинскими властями бесперспективности той политики, которую проводит Киев.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь назвала пункты Зеленского по завершению украинского конфликта «набором бессвязных лозунгов».
«Это никакой не план, это набор бессвязных лозунгов», - отметила она в ходе брифинга в среду, 16 октября.
При этом она особенно остановилась на тезисе Зеленского об укреплении украинской обороны и подчеркнула, что он просто провоцирует НАТО на военный конфликт с Россией.
«Каким образом он хочет этого достичь? Через нанесение ущерба российской авиации вместе с партнерами. То есть он подталкивает натовцев к прямому конфликту с нашей страной и опять настаивает на том, чтобы получить разрешение на использование дальнобойного оружия по территории России, понимая к чему это приведет…», - заявила она.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОЛГОФА
Украинский политический эксперт Александр Харебин считает, что «план победы» украинского лидера станет для него Голгофой, если он не сработает.
«Это будет Голгофа. Его распнут. Это будет его личная Голгофа. Если всё, что есть в плане, не сбудется», – полагает он.
Харебин также отметил, что ситуация на Украине сейчас дошла до крайней точки.
«Ситуация сейчас дошла до предела, после которого или крах, или крест, или гражданская война. Или победа», – сказал он.
При этом венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в интервью НСН заявил, что переговоры между Россией и Украиной возможны не раньше 2025 года, и проходить они будут не на основе «нереального» плана Зеленского.
«То, о чем говорит Зеленский, это нереально. Приближается время, когда будут переговоры, они будут проходить не на основе украинского «плана победы», а на основе реальности. В ближайшем будущем разговоры о перемирии невозможны. Не раньше 2025 года это возможно, приблизительно через год или больше», - полагает он.
В Германии же считают, что поддержка «плана победы» президента Украины зависит от исхода президентских выборов в США. Таким мнением в беседе с НСН поделился политолог Александр Рар.
Он заявил, что если экс-президент США Дональд Трамп победит на выборах, то на план Зеленского никто не посмотрит серьезно.
«Этот план энтузиазма на Западе или поддержки вызывать не будет…Если побеждает Трамп, то на этот план никто серьезно смотреть не будет. Если побеждает Харрис… От нее тоже не слышно никаких четких высказываний с тем, что она будет продолжать помогать Украине…», - поделился он.
Политолог также подчеркнул, что большинство экспертов на Западе сходятся во мнении, что Украина не сможет вернуть территории, находящиеся под контролем РФ.
«Большинство экспертов сегодня не видят, на каком основании Украина может себе вернуть восточные и юго-восточные территории, которые находятся под контролем России…Ему (Зеленскому – прим. НСН) срочно нужно дополнительно западное оружие, но это оружие тоже не останавливает российское наступление на Донбассе. Это же все тоже очевидно. На Зеленского давят западные политики с тем, чтобы он серьезно думал о плане мира», - заявил Рар.
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