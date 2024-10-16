Захарова: «План победы» Зеленского подтолкнет Россию и НАТО к прямому конфликту
16 октября 202418:14
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского может привести к прямому столкновению Североатлантического альянса и России. Об этом сообщило РИА Новости.
Она добавила, что приглашение Украины в НАТО — абсурдное и невыполнимое условие плана, а сам состоящий из пяти пунктов документ — очередная истерия по поводу приглашения Украины в альянс.
Ранее Захарова заявила, что представленный Зеленским «план победы» является «набором бессвязных лозунгов».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru