Захарова: «План победы» Зеленского подтолкнет Россию и НАТО к прямому конфликту

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского может привести к прямому столкновению Североатлантического альянса и России. Об этом сообщило РИА Новости.

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Она добавила, что приглашение Украины в НАТО — абсурдное и невыполнимое условие плана, а сам состоящий из пяти пунктов документ — очередная истерия по поводу приглашения Украины в альянс.

Ранее Захарова заявила, что представленный Зеленским «план победы» является «набором бессвязных лозунгов».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:НАТОРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийМария Захарова

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